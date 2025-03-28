榛綦自責因皮膚炎停工　靠好友開解走出谷底：本身個人腫晒日日喊

榛綦（Natalie）繼去年推出《第一零一次再見》後，昨日推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》，跟上一首歌作呼應，以友情為主題，帶出「再見」過後便會「重遇」，宣揚珍惜每段好友關係，而新歌MV將於今晚播出；Natalie透露，早前曾患上嚴重皮膚炎，整個人變得浮腫，就連工作亦要暫緩，終日以淚洗面，全賴身邊好友鼓勵及陪伴，令她度過這個人生低潮期。

榛綦（Natalie）繼去年推出《第一零一次再見》後，昨日推出年度首支派台歌《第一萬零一次重遇》。

今次MV跟《第一零一次再見》一樣，都遠赴台灣取景。

團隊安排了幾個台灣女生飾演榛綦好友，帶出要珍惜友好關係的訊息。

歌曲《第一萬零一次重遇》，由Cousin Fung作曲、編寫及監製，林若寧填詞，曲風以輕快為主，呈現好友「重遇」開心情懷，Natalie說：「今次歌曲跟《第一零一次再見》有相連關係，都係人生一定會經歷嘅情景，不論係離別定重逢，都係成長必經階段，亦希望透過歌曲，帶出好好珍惜身邊每段友情嘅訊息。」

《第一萬零一次重遇》，由Cousin Fung作曲、編寫及監製，林若寧填詞，曲風以輕快為主，呈現好友「重遇」開心情懷。

上首歌講離別，而新歌就講重逢，榛綦認為兩者都是成長必經階段，希望透過歌曲，帶出好好珍惜身邊每段友情的訊息。

今次歌曲MV，跟《第一零一次再見》一樣，在台灣取景拍攝，靚人靚景，期間拍攝組除安排幾位台灣女生飾演Natalie好友外，亦有Natalie大玩煙花及初嚐坐電單車的滋味，Natalie表示：「嗰次係我第一次坐電單車，感覺好好奇，但原來要平衡係好難，同普通單車差好遠，短短10分鐘拍攝，我緊張到流曬汗，但都好開心 希望下次有機會再玩過。」

榛綦與MV中的幾個台灣女生一齊玩煙花，畫面唯美。

榛綦初嚐坐電單車的滋味，表示：「原來要平衡係好難，同普通單車差好遠，短短10分鐘拍攝，我緊張到流曬汗。」

提到今次歌曲主題-友情，Natalie透露早前曾經歷人生低潮期，全賴身邊好友鼓勵，才令她振作起來：「之前突然免疫力下降，然後皮膚炎，成個人腫晒，咁啱嗰時又要拍MV，但因為病，工作要延遲，覺得好沮喪，有種好對唔住身邊製作團隊嘅感覺，每日都喊同好自責，好彩嗰時身邊好朋友好鼓勵我，話我已經病，要保持心境開朗先會好番，好感謝佢哋當時對我嘅開解，令我慢慢好過來。」