Cocomelon 首度登陸香港 5月16至18日安盛創夢館舉行

全球最受歡迎的兒童動畫品牌 Cocomelon 終於來到香港!萬眾期待的互動音樂會 《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》 將於 2025年5月16日至18日舉行,一連三日讓家長與小朋友都會興奮尖叫的開心旅程!適合任何年齡的好去處!

人氣角色現身舞台,大小朋友一齊跳起來!JJ、Cody、Nina、Cece 全部登場!今次不只坐在電視前,而是現場!Cocomelon會親自帶領大家跳唱多首膾炙人口的兒歌,包括:

• 《If You’re Happy and You Know It》

• 《Wheels on the Bus》

• 《Head, Shoulders, Knees and Toes》

• 《Animal Dance》

• 《Freeze Dance》

透過現場演唱及互動環節,帶領觀眾投入一場充滿音樂、節奏與歡樂的沉浸式旅程。這將是一場能讓孩子釋放精力、家長享受陪伴、全家共享珍貴時光的親子盛事。

$680門票觀眾 將有機會參與限定 Meet & Greet 活動凡購買 $680門票 之觀眾,更有機會獲邀參加是次演出的特別環節 ——Meet & Greet 粉絲見面會。幸運兒將可與 JJ、Cody、Nina 及 Cece 近距離接觸及合照,為孩子留下難忘的快樂回憶。

全港家長不容錯過的親子節目《CoComelon: Sing-A-Long LIVE》不僅是一場表演,更是一個促進孩子全面發展、提升家庭關係的教育式娛樂體驗。節目揉合了音樂、動作、語言及社交元素,讓孩子在輕鬆愉快的氛圍中自然學習。

門票現正於Klook發售

日期:2025年5月16日至18日

時間:5月16日:7:00pm

5月17日:10:00am/ 2:00pm/ 6:00pm

5月18日:10:00am/ 2:00pm

地址:AXA 安盛創夢館 (新界西沙海映路9號西沙GO PARK)

票價:$480/ $580/ $680

購票網站:h^ps://s.klook.com/cocomelonsingalong

*1歲或1米身高以下之嬰幼兒免費入場,享有優惠的人士請攜帶並出示有效的證件,以查核資格。

*本活動適合任何年齡。