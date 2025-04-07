馮允謙演唱會｜出道14年首衝出香港5月澳門開騷　推三大寵粉福利

「唱作王子」馮允謙（Jay）宣布好消息，去年他的第二次紅館個人演唱會「the SOUNDTRACK of my LIFE」，將於5月31日在澳門倫敦人綜藝館舉行。第一次將個人演唱會帶到澳門，Jay非常興奮和期待，希望每位入場的觀眾都滿載而歸。

馮允謙（Jay）宣布好消息，去年他的第二次紅館個人演唱會「the SOUNDTRACK of my LIFE」，將於5月31日在澳門倫敦人綜藝館舉行。

寵粉的他大派福利，港幣/澳門幣 $1188門票可近距離參與「J sound check 體驗」、獲得「J小卡」及「J紀念Poster」乙張。港幣/ 澳門幣 $788門票可獲得「J小卡」及「J紀念Poster」乙張、港幣/澳門幣 $588門票可獲得「J紀念Poster」乙張。首30位於優先購票平台 HotdogTIX訂票的購票者（按完成訂單交易的先後）可獲贈Jay Fung即影即有乙張。演唱會門票將於4月10日上午10時起於HotdogTIX網站／App開售，各位粉絲萬勿錯過。

門票分三個票價，寵粉的Jay Fung推出三大福利，即使$購買588門票的歌迷都可獲得「J紀念Poster」乙張；而購買$1188門票可近距離參與「J sound check 體驗」！

Jay表示：「大家都知道我好愛錫fans，所以今次要求公司做啲特別嘢畀fans福利，其中有一樣連我自己都好喜歡，就可以sound check入嚟睇我唱歌！」Jay又說：「去年開完第二次紅館演唱會之後，好大嘅滿足感，有啲唔夠喉，好想再開多幾場，把聲仲可以唱多幾場，一直都好期待將呢個演唱會帶去其他地方，終於今次可以衝出香港去澳門開騷，所以我好感恩、好興奮，夢想成真！」

Jay Fung說香港場根本唔夠喉：「一直都好期待將呢個演唱會帶去其他地方，終於今次可以衝出香港去澳門開騷，所以我好感恩、好興奮，夢想成真！」

Jay出道14年，努力不懈，終於2022年在九展舉行個唱，觀眾反應熱烈，翌年三月首次紅館開騷，一年後再踏紅館舉行一連三場，以音樂人生比喻電影配樂為主題的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」，口碑載道。今年5月，Jay首次衝出香港在澳門開騷，歌單更會加入新專輯《EMO》內歌曲，以及剛派台全新作品《然之後》。

澳門演唱會歌單會加入新專輯《EMO》內歌曲，以及剛派台全新作品《然之後》。

「如果去年嚟唔到睇我嘅紅館個唱，或者睇完覺得好睇，想再睇，都歡迎嚟同我一齊唱、一齊玩，最緊要開開心心，今次我都係抱住去享受、去玩，好好喺自己舞台發揮！」為帶給觀眾聽覺和視覺享受，Jay透露積極做GYM，希望以最佳狀態踏上舞台。然而澳門的葡撻和美食，亦令他非常期待。「我超級鍾意食嘢，經常同家人去澳門食嘢，每次都可以好放鬆，盡情旅遊，好多開心回憶！」Jay還興奮表示媽咪答應從加拿大飛來澳門捧場，令他非常開心。

Jay透露為演唱會積極做GYM，希望以最佳狀態踏上舞台；然而澳門的葡撻和美食，亦令他非常期待。

「我真係好期待，因為今次演唱會對於我同埋我嘅fans係好特別嘅moment（時光），我能夠第一次衝出香港舉行個人演唱會，真係非常之難得，我好感恩，所以我好希望可以同fans一齊經歷呢個special moment 。」Jay希望入場的觀眾可以將那兩個多小時全交給他，感受他的音樂。而他亦會好好享受舞台，忠於自己、做自己，將精彩的表演帶給觀眾。作為唱作歌手，Jay經常提及「初心」，他認為每次開始新的創作項目都要像從零開始，保持「玩」的心態及好奇心，才可以發現更多可能性，有新的突破。

Jay Fung說能夠第一次衝出香港舉行個人演唱會，感到非常難得和感恩，又認為每次開始新的創作項目都要像從零開始，保持「玩」的心態及好奇心，才可以發現更多可能性，有新的突破。

優先訂購門票將會於4月10日上午10時起於HotdogTIX網站／App開售。

公開發售門票將會於4月14日中午12時起於金光票務及大麥網公開發售，粉絲們記得較定鬧鐘準時搶飛！

演唱會詳情

《the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會 澳門站》

日期：2025年5月31日

時間：8PM

地點：倫敦人綜藝館

票價：HKD/MOP $1188／$788／$588

主辦機構：寰亞娛樂／東亞娛樂

合辦機構：樂騰演藝



粉絲福利詳情

•⁠ ⁠購買港幣/澳門幣 $1,188門票的觀眾可參與「J sound check 體驗」、獲得「J 😉小卡」及「J紀念Poster」乙張

•⁠ ⁠購買港幣/澳門幣 $788門票的觀眾可獲得「J 😉小卡」及「J紀念Poster」乙張

•⁠ ⁠購買港幣/澳門幣 $588門票的觀眾可獲得「J紀念Poster」乙張



🎁優先購票福利詳情

首30位於優先購票平台 HotdogTIX訂票的購票者（按完成訂單交易的先後）可獲贈Jay Fung即影即有乙張。

有關福利活動流程，請留意寰亞音樂官方平台容後公布的最新消息。



🎫優先購票

優先購票日期：2025年4月10日（上午10時）至4月12日（晚上11時59分）

優先購票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

*必須先登記成為HotdogTIX會員，方可享優先購票。



💻公開售票

👉金光票務

日期：4月14日（中午12時起）

網上購票：COTAITICKETING.COM

電話購票：3065 9899香港 / +853 2882 8818 Macao 澳門



👉大麥網

日期：4月14日（中午12時起）

網上購票： DAMAI.CN

