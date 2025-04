貼近頂流歌手大癲為女粉絲胸前簽名　網民覺得噁心獲本尊親回

現年30歲的程浚彥(Tyson Yoshi)是新一代的獨立歌手、詞曲作家,以及MV導演,是香港知名的嘻哈藝術家和說唱歌手之一,曾在香港、台灣、英國等地開演唱會,2021年更與林家謙、姜濤及柳應廷演出《拉闊音樂會風火雷電》後人氣再度急升。不過,Tyson Yoshi一向我行我素,今年1月1日《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中穿上一件打破性別界限的「中空裝」,長袖有鈕外套,但卻露出南半球及結實腹肌,震撼視覺。

Tyson Yoshi喺叱咤頒獎禮穿露胸裝,震撼視覺。(ig圖片)

Tyson Yoshi於叱吒頒獎禮造型。(IG@tysonyoshi)

昨日(13日)Tyson Yoshi首度到訪台灣舉行戶外簽名會,吸引大批粉絲到場圍觀,Tyson Yoshi在IG分享熱鬧情況,並轉載有女粉絲竟即場要求Tyson Yoshi在其胸前簽名,寫道:「台北簽唱會 Done!! Great to see u guys.簽了超多專輯跟海報,還有兩個胸部😂 還有人推薦一堆番號給我看? Love u guys!!」

Tyson Yoshi喺台灣開簽名會。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi台上玩得好癲。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi喺台灣開簽名會。(IG@tysonyoshi)

有粉絲影到Tyson Yoshi舉中指。(IG圖片)

影片可見,一名染了粉紅色頭髮、穿超短裙的女粉絲專登掀高白色T恤讓Tyson Yoshi在胸前簽名,成功之後對着鏡頭露流「勝利笑容」。而另一位全黑打扮穿上Tube dress戴口罩的女粉絲,則全程低頭望實偶像簽名,Tyson Yoshi全程眼睛好專注簽名位置,並小心翼翼「吊起手」避免與歌迷有肌膚之親,好gentle。

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。(IG@tysonyoshi)

成功攞到簽名嘅女歌迷流露「勝利笑容」。(IG@tysonyoshi)

成功攞到簽名嘅女歌迷流露「勝利笑容」。(IG@tysonyoshi)

另一黑裙女歌迷都要求胸前簽名。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi避免有肌膚接觸。(IG@tysonyoshi)

在女粉絲胸前簽名引來網民熱烈討論,有網民留言:「簽到為乜?好噁心」,引來本尊Tyson Yoshi:「Chill out🤣is okayyyyy」,另有不少網民搞笑留言,有人擔心他的未婚妻會呷醋:「老婆ok?🤣🤣🤣」、「返到屋企嗎?」、「喔買尬,那麼刺激」。

有網民覺「噁心」,Tyson Yoshi亦有回覆。(threads@tysonyoshi)

網民熱烈討論。(threads@tysonyoshi)

網民熱烈討論。(threads@tysonyoshi)

Tyson Yoshi一向我行我素,言行出位。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi開過多場演唱會。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi與曾喺紅館開騷嘅頂流歌手林家謙好老友。(IG@tysonyoshi)

仲有MC。(IG@tysonyoshi)

Tyson Yoshi與MC同MIRROR副隊長Anson Kwok合照。(IG@tysonyoshi)