貼近頂流歌手大癲為女粉絲胸前簽名　網民覺得噁心獲本尊親回

現年30歲的程浚彥（Tyson Yoshi）是新一代的獨立歌手、詞曲作家，以及MV導演，是香港知名的嘻哈藝術家和說唱歌手之一，曾在香港、台灣、英國等地開演唱會，2021年更與林家謙、姜濤及柳應廷演出《拉闊音樂會風火雷電》後人氣再度急升。不過，Tyson Yoshi一向我行我素，今年1月1日《2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》中穿上一件打破性別界限的「中空裝」，長袖有鈕外套，但卻露出南半球及結實腹肌，震撼視覺。

Tyson Yoshi喺叱咤頒獎禮穿露胸裝，震撼視覺。(ig圖片)

Tyson Yoshi於叱吒頒獎禮造型。（IG@tysonyoshi）

昨日（13日）Tyson Yoshi首度到訪台灣舉行戶外簽名會，吸引大批粉絲到場圍觀，Tyson Yoshi在IG分享熱鬧情況，並轉載有女粉絲竟即場要求Tyson Yoshi在其胸前簽名，寫道：「台北簽唱會 Done!! Great to see u guys.簽了超多專輯跟海報，還有兩個胸部😂￼ 還有人推薦一堆番號給我看? Love u guys!!」

Tyson Yoshi喺台灣開簽名會。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi台上玩得好癲。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi喺台灣開簽名會。（IG@tysonyoshi）

有粉絲影到Tyson Yoshi舉中指。（IG圖片）

影片可見，一名染了粉紅色頭髮、穿超短裙的女粉絲專登掀高白色T恤讓Tyson Yoshi在胸前簽名，成功之後對着鏡頭露流「勝利笑容」。而另一位全黑打扮穿上Tube dress戴口罩的女粉絲，則全程低頭望實偶像簽名，Tyson Yoshi全程眼睛好專注簽名位置，並小心翼翼「吊起手」避免與歌迷有肌膚之親，好gentle。

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi幫女歌迷胸前簽名。（IG@tysonyoshi）

成功攞到簽名嘅女歌迷流露「勝利笑容」。（IG@tysonyoshi）

成功攞到簽名嘅女歌迷流露「勝利笑容」。（IG@tysonyoshi）

另一黑裙女歌迷都要求胸前簽名。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi避免有肌膚接觸。（IG@tysonyoshi）

在女粉絲胸前簽名引來網民熱烈討論，有網民留言：「簽到為乜？好噁心」，引來本尊Tyson Yoshi：「Chill out🤣is okayyyyy」，另有不少網民搞笑留言，有人擔心他的未婚妻會呷醋：「老婆ok？🤣🤣🤣」、「返到屋企嗎？」、「喔買尬，那麼刺激」。

有網民覺「噁心」，Tyson Yoshi亦有回覆。（threads@tysonyoshi）

網民熱烈討論。（threads@tysonyoshi）

網民熱烈討論。（threads@tysonyoshi）

Tyson Yoshi一向我行我素，言行出位。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi開過多場演唱會。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi與曾喺紅館開騷嘅頂流歌手林家謙好老友。（IG@tysonyoshi）

仲有MC。（IG@tysonyoshi）

Tyson Yoshi與MC同MIRROR副隊長Anson Kwok合照。（IG@tysonyoshi）