容祖兒澳門演唱會連開三年　被催去啟德開騷表示要向謝霆鋒取經先

香港樂壇天后容祖兒連續第三年進駐澳門新濠影匯綜藝館舉辦《ETERNITY》演唱會，繼前兩年累積二十場精彩演出後，自本月12日起展開最後十場壓軸篇章。首場演出即以重新編排歌單驚喜登場，天后狀態fit到漏油，更重現14年前結他彈唱經典場面，引爆全場歌迷熱情。

容祖兒連續第三年進駐澳門新濠影匯綜藝館舉辦《ETERNITY》演唱會。

此次演唱會， 祖兒特別重新設計節目流程，祖兒坦言對近距離舞台格外珍惜：「難得能在這麼親密的場館與歌迷相聚，每首歌都變成萬人大合唱，第一場之後已經諗，得返9次，要好好珍惜。」演出中，她以一襲帥氣西裝造型自彈自唱代表作《空港》，重現《NO.6》演唱會經典畫面，坦言：「緊張到汗流浹背，因為太多汗，所以眼鏡差啲滑落，哈哈。」但祖兒瀟灑英姿仍被粉絲盛讚「宛如女超人變身前」，現場尖叫聲不斷。

演出中，她以一襲帥氣西裝造型自彈自唱代表作《空港》，重現《NO.6》演唱會經典畫面。

祖兒瀟灑英姿仍被粉絲盛讚「宛如女超人變身前」，現場尖叫聲不斷。

堅持「年年革新」的祖兒，今次不僅挑戰樂器演出，更打破傳統演唱會框架，她表示：「第三年站在同一個舞台，我好珍惜可以喺一個咁近距離之下，同歌迷一齊唱歌，大家一齊狂唱，聽到你哋合唱歌聲，每一次都好感動……第一場之後，我已經開始唔捨得啦，得返9場咋，好想每一場都見到班歌迷，好想剩返嗰9次，都一齊再狂唱囉，希望同大一齊為呢趟橫跨3年嘅音樂旅程畫下璀璨句點！」演唱會上，歌迷不停向舞台上的祖兒送上禮物，有人送「開工大吉」利是、花，又有很多Miffy公仔，祖兒接到手軟，拿著水怪HANGYODON公仔後笑道：「舊年有歌迷話我同佢似樣，哈哈，唔知點解我就佢扯上咗不解之謎，哈哈哈，不過呢你哋唔好再送公仔俾我喇，我屋企啲公仔已經夠晒多喇，我大個㗎喇，你哋究竟知唔知我幾歲呀？重有5年就五張喇！」

祖兒接禮物及公仔接到手軟，但她笑言：「你哋唔好再送公仔俾我喇，我屋企啲公仔已經夠晒多喇，我大個㗎喇，你哋究竟知唔知我幾歲呀？重有5年就五張喇！」

演唱會雖然還剩9場，但容祖兒已經好唔捨得。

祖兒又表示，「希望係呢兩個月會出到最新作品啦，大家真係有等我出新歌㗎？係咪真㗎？唔好𠱁我開心，我有時都會諗，究竟依家我喺樂壇裡面，係一個咩位置？大家係咪聽緊我嘅舊歌？定我要好努力追緊個潮流，出好多新歌？好多朋友不停問幾時有新歌，幾時有個人大型演唱會，唔好催，慢慢嚟，適當時候就會出現，好冇？」歌迷紛紛回應: 「等呀！等幾耐都等！」

容祖兒透露自己常常思考自己在樂壇的位置，怕趕不上潮流。

講到新歌及下個大型演唱會進度，容祖兒叫大家唔好催。

祖兒首場演出，英皇集團主席楊受成夫婦、閨蜜蔡卓妍及彭秀慧低調驚喜捧場，令她十分開心，兩晚演出完成後，下週復活節假期及之後五一長假，祖兒也會於澳門跟歌迷共渡，祖兒透露已接獲眾多親友預告：「大家都話今年4、 5月唔好飛咁遠喇，正好我喺澳門，就決定近近地要過澳門搵我，邊玩邊看演唱會。我聽到都好開心，到時會一定會好熱鬧。」

祖兒首場演出，英皇集團主席楊受成夫婦、閨蜜蔡卓妍及彭秀慧低調驚喜捧場。

祖兒今次的演出日期與香港謝霆鋒演唱會撞期，笑問她是否要同霆鋒打對台，祖兒話：「哈哈！真係本來係打對台喎，但係天意安排，未知霆鋒個騷日期係舊年已經定咗，霆鋒嗰幾日我香港有工作，所以停一星期，所以個天都要我返嚟睇謝霆鋒呀！我可以喺香港都好開心呀，我要再去啟德園，睇霆鋒取經呀！」

容祖兒逢周末都要開騷，她自爆本來要跟開啟德的謝霆鋒打對台，幸好有香港工作在身，所以澳門演唱會暫停一個周末。

霆鋒25年後再次開騷，祖兒已經是舞台女皇，仲要向霆鋒取經？祖兒笑道：「千祈唔好咁講，第一無論如何要支持老友霆鋒，第二，啟德呢個場，我都未做過，我咩經驗都冇，我真心等睇霆鋒向佢取經。」咁言下之意，祖兒下一次再開個人大型演唱會，真的選址啟德體育園？祖兒笑言：「我都希望，但都係要睇所有配合啦，做埋澳門先再計劃㗎啦，我喺台上都係咁同歌迷講，籌備緊新歌喇，大型演唱會幾時呀？唔好催啦，我哋努力緊㗎喇。」