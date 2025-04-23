謝霆鋒演唱會天價裝備曝光 日本時裝教父山本耀司打造專屬結他帶

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》進入倒數階段，明日（24日）將強勢登陸啟德主場館。霆鋒是香港首位於啟德主場館開個唱的歌手，繼意大利時尚品牌Gucci為霆鋒專屬訂製了兩款全球獨一無二的結他皮帶及接收器的皮套後，再獲日本殿堂級品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）打造專屬結他帶。

謝霆鋒獲日本殿堂級品牌山本耀司（Yohji Yamamoto）打造專屬結他帶。

山本耀司為霆鋒特別創作了兩條獨家訂製的結他帶，透過這次合作，山本耀司將其標誌性的前衛美學帶上舞台，解構時尚與音樂之間的界限，為現場表演注入藝術能量，延續其標誌性的解構主義和黑色美學。山本耀司從演唱會主題「進化」的概念為設計靈感，將霆鋒的音樂視野轉化為具體設計。黑色皮革結他帶配上銀色圖案，傳達著轉變的故事，象徵著藝術創作中，通過毀滅實現重生的過程。立體的銀器裝飾呼應了謝霆鋒大膽叛逆的搖滾形象，增添了深度和視覺衝擊力。這次的crossover超越了傳統配飾概念，將結他帶提升為可穿戴的藝術作品。

黑色皮革結他帶配上銀色圖案，傳達著轉變的故事。

好精細！

收到品牌寄來的包裹，霆鋒馬上開箱。

收到品牌寄來的包裹，霆鋒馬上開箱，看到結他帶的設計，不禁驚嘆：「這個是Yohji Yamamoto（山本耀司）幫我做的結他帶，真的好謝謝他們做的。他的這個反光面跟壓紋，這個比例是非常非常的好。沒想到Yohji Yamamoto會做這樣的一個就是比較搖滾的東西。」除此之外，品牌亦為霆鋒奉上最新2025年巴黎時裝週上show款runway look及Yohji Yamamoto的專屬銀飾系列GOTHIC YOHJI YAMAMOTO，霆鋒先帶上純銀頸鏈，然後便拿着結他帶，興奮表示：「我哋可以揀結他去配搭啦。」