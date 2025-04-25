謝霆鋒演唱會｜舞台太高連爆十句粗？《活著VIVA》作結冇Encore

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，演唱會中段，霆鋒應歌迷要求唱完連串慢歌後，再唱出經典歌《玉蝴蝶》，其時場館天花投影多張蝴蝶，唯美浪漫。而到《潛龍勿用》時，霆鋒站在高處，旁邊還有放煙花；整個舞台連樂隊向前移，他站在高空向歌迷說：「我第一次嚟呢個位綵排嘅時候，我個心講咗十句粗口，我希望你哋而家都同我一樣。」之後更與全場觀眾影了幾張Selfie。

霆鋒唱經典歌《玉蝴蝶》時，場館天花投影多張蝴蝶，唯美浪漫。（葉志明攝）

而到《潛龍勿用》時，霆鋒站在高處，旁邊還有放煙花。（葉志明攝）

整個舞台連樂隊向前移，他站在高空向歌迷說：「我第一次嚟呢個位綵排嘅時候，我個心講咗十句粗口，我希望你哋而家都同我一樣。」（葉志明攝）

霆鋒跟全場4萬多名觀眾Selfie。（葉志明攝）

高空視角。（葉志明攝）

而繼演唱會主題曲《逆行》；再去到《今天你生日》、《黃種人》，他沿T台向前後，可說是他與地面企位觀眾最接近的時刻了！企位觀眾立即逼到台邊，霆鋒就問：「邊個話企位唔好？」

演唱會主題曲《逆行》。（葉志明攝）

廿多年來跟霆鋒合作無間的王雙駿，還有恭碩良、Dale。（葉志明攝）

笑得好好睇。（葉志明攝）

霆鋒全晚狂換結他！（葉志明攝）

與樂隊愈行愈前，企位觀眾等足成晚，唱《今天你生日》、《黃種人》時是最接近的時刻！（葉志明攝）

Rock爆全場！（葉志明攝）

霆鋒問觀眾：「邊個話企位唔好？」（葉志明攝）

著名雕塑家任哲為謝霆鋒設計的Mic Stand，以萬里長城和脊柱為靈感，將東方文化的元素巧妙融入其中。（葉志明攝）

而之後少不了《因為愛所以愛》、《別來無恙》、《遊樂場》、《非走不可》、《只要為你活一天》等歌曲，霆鋒非常忙碌，除了唱歌，還要彈結他、演奏Handpan（手碟/空靈鼓）及Cajon（木箱鼓），去到《曝光》、《開放日》時，霆鋒有落台近部份觀眾握手，他唱出最後一首歌前，就向歌迷表示：「你哋知我性格，我唔係唔想開演唱會，係因為我想集結晒最好嘅嘢俾你哋。」整個演唱會以Rock爆的《活著Viva》作結，在大約10點17分完Show，並沒有Encore部份。完場時，屏幕顯示霆鋒碎掉並化成一隻隻「玉蝴蝶」的畫面，也算相當有心思。

賣力演出！（葉志明攝）

演奏Handpan（手碟/空靈鼓）。（葉志明攝）

Cajon（木箱鼓）。（葉志明攝）

亦會彈結他。（葉志明攝）

自彈自唱。（葉志明攝）

樂隊還有吳林峰及Jason Kui。（葉志明攝）

演唱會最後兩三首歌，謝霆鋒衝落台同觀眾握手。（葉志明攝）

型！（葉志明攝）

Chok！（葉志明攝）

整個演唱會以Rock爆的《活著Viva》作結，在大約10點17分完Show，並沒有Encore部份。（葉志明攝）

完場時，屏幕顯示霆鋒碎掉並化成一隻隻「玉蝴蝶」的畫面。（鄧穎琪攝）

相當有心思，但觀眾就不願相信沒有Encore，不肯離去。（鄧穎琪攝）

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