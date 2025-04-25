謝霆鋒演唱會｜舞台太高連爆十句粗？《活著VIVA》作結冇Encore
撰文：鄧穎琪
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謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，演唱會中段，霆鋒應歌迷要求唱完連串慢歌後，再唱出經典歌《玉蝴蝶》，其時場館天花投影多張蝴蝶，唯美浪漫。而到《潛龍勿用》時，霆鋒站在高處，旁邊還有放煙花；整個舞台連樂隊向前移，他站在高空向歌迷說：「我第一次嚟呢個位綵排嘅時候，我個心講咗十句粗口，我希望你哋而家都同我一樣。」之後更與全場觀眾影了幾張Selfie。
而繼演唱會主題曲《逆行》；再去到《今天你生日》、《黃種人》，他沿T台向前後，可說是他與地面企位觀眾最接近的時刻了！企位觀眾立即逼到台邊，霆鋒就問：「邊個話企位唔好？」
而之後少不了《因為愛所以愛》、《別來無恙》、《遊樂場》、《非走不可》、《只要為你活一天》等歌曲，霆鋒非常忙碌，除了唱歌，還要彈結他、演奏Handpan（手碟/空靈鼓）及Cajon（木箱鼓），去到《曝光》、《開放日》時，霆鋒有落台近部份觀眾握手，他唱出最後一首歌前，就向歌迷表示：「你哋知我性格，我唔係唔想開演唱會，係因為我想集結晒最好嘅嘢俾你哋。」整個演唱會以Rock爆的《活著Viva》作結，在大約10點17分完Show，並沒有Encore部份。完場時，屏幕顯示霆鋒碎掉並化成一隻隻「玉蝴蝶」的畫面，也算相當有心思。
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