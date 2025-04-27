謝霆鋒演唱會｜Lucas Quintus撐場展現強大基因 因一句話尷尬？
撰文：鄧穎琪
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謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》演唱會昨晚（26/4）迎來第三場演出，現場不僅延續前兩日的超燃能量，更迎來最溫馨的「家庭應援團」！除母親狄波拉（拉姑）連續三晚坐鎮觀眾席，謝霆鋒與前妻張栢芝所生的兩位兒子Lucas與Quintus更首度公開現身支持爸爸！
霆鋒兩位星二代兒子，昨晚身穿休閒裝低調入場，仍被眼尖歌迷認出，現場觀眾紛紛舉起手機記錄這難得畫面。17歲的Lucas與14歲的Quintus展現良好家教，面對熱情打招呼的歌迷，哥哥有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應，Quintus還有點怕羞，笠住衛衣帽子避鏡。當謝霆鋒從高空懸吊的巨型銀色波球中震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨著《潛龍勿用》經典旋律一同哼唱。
霆鋒第三場演出，延續「星光熠熠夜」，吸引半個香港娛樂圈名人到場：李嘉欣與夫婿許晉亨、賭王千金何超瓊、霍啟剛帶著兒子現身， 問到郭晶晶，他禮貌表示：「老婆大人身體不適，所以很可惜來不到。」鄧紫棋、莫文蔚、張衛健、梁漢文徐濠縈、胡楓、肥媽、上山詩鈉，余安安，賈思樂，車沅沅及星夢一班小朋友亦現身支持。英皇集團主席楊受成博士整晚代霆鋒招呼來賓，非常忙碌。