謝霆鋒演唱會｜Lucas Quintus撐場展現強大基因　因一句話尷尬？

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》演唱會昨晚（26/4）迎來第三場演出，現場不僅延續前兩日的超燃能量，更迎來最溫馨的「家庭應援團」！除母親狄波拉（拉姑）連續三晚坐鎮觀眾席，謝霆鋒與前妻張栢芝所生的兩位兒子Lucas與Quintus更首度公開現身支持爸爸！

謝霆鋒《Evolution Nic Live進化演唱會》演唱會昨晚（26/4）迎來第三場演出。

霆鋒繼續Rock爆舞台！

霆鋒與一夜爆紅的17歲結他手Dale。

母親狄波拉（拉姑）連續三晚坐鎮觀眾席！

拉姑唔止鍾意譚輝智，見愛子表演也一臉冧樣。

霆鋒兩位星二代兒子，昨晚身穿休閒裝低調入場，仍被眼尖歌迷認出，現場觀眾紛紛舉起手機記錄這難得畫面。17歲的Lucas與14歲的Quintus展現良好家教，面對熱情打招呼的歌迷，哥哥有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應，Quintus還有點怕羞，笠住衛衣帽子避鏡。當謝霆鋒從高空懸吊的巨型銀色波球中震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨著《潛龍勿用》經典旋律一同哼唱。

霆鋒兩位星二代兒子，昨晚身穿休閒裝低調入場。

15歲的Lucas和13歲的Quintus都遺傳了父母的高顏值。

面對熱情打招呼的歌迷，哥哥有揮手跟歌迷打招呼，觀眾向他們狂影，並叫「好靚仔」，兩人尷尬微笑回應。

當謝霆鋒從高空懸吊的巨型銀色波球中震撼登場時，兩兄弟跟隨觀眾站起身，隨著《潛龍勿用》經典旋律一同哼唱。

霆鋒第三場演出，延續「星光熠熠夜」，吸引半個香港娛樂圈名人到場：李嘉欣與夫婿許晉亨、賭王千金何超瓊、霍啟剛帶著兒子現身， 問到郭晶晶，他禮貌表示：「老婆大人身體不適，所以很可惜來不到。」鄧紫棋、莫文蔚、張衛健、梁漢文徐濠縈、胡楓、肥媽、上山詩鈉，余安安，賈思樂，車沅沅及星夢一班小朋友亦現身支持。英皇集團主席楊受成博士整晚代霆鋒招呼來賓，非常忙碌。

賭王千金何超瓊

霍啟剛帶著兒子現身， 問到郭晶晶，他禮貌表示：「老婆大人身體不適，所以很可惜來不到。」

李嘉欣與老公許晉亨

鄧紫棋

余安安、沈嘉偉、上山詩鈉、莫可欣、方中信

胡楓

Tim@Dear Jane、楊洛婷

麥秋成與湯怡

陳淑芬、肥媽、韋綺姍、賈思樂、黑妹、陳奐仁等。

沈嘉偉、上山詩鈉、方中信、楊受成博士、余安安、馮貽柏

拉姑、梁漢文與太太、劉浩龍

杜如風

舒文、AGA與鄭子邦

彭健新

梁漢文與張衛健

徐濠縈已連續兩晚來支持！

莫文蔚與蘇志威

車婉婉、劉浩龍