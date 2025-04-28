謝霆鋒演唱會｜拋Mic Stand代替掟結他　尾場不捨：有期想繼續開

一連四場的「謝霆鋒進化演唱會」於周日（27日）在啟德體育園主場館圓滿落幕，尾場演出不僅為歌迷帶來視聽震撼，充滿驚喜與感動，謝霆鋒在最後一曲《活著VIVA》前感性喊話：「好多謝由世界各地來同我完成呢個夢想嘅你哋，其實如果仲有期，我會繼續開嘅！」全場觀眾隨即高呼「Encore！再開！再開！」霆鋒鬼馬笑道：「但係冇，哈哈。」氣氛沸騰，為未來加場、Part2留下無限期待！

一連四場的「謝霆鋒進化演唱會」於周日（27日）在啟德體育園主場館圓滿落幕。

謝霆鋒在最後一曲《活著VIVA》前感性喊話，表達不捨。

霆鋒：「其實如果仲有期，我會繼續開嘅！」全場觀眾隨即高呼「Encore！再開！再開！」霆鋒鬼馬笑道：「但係冇，哈哈。」

歌迷都好唔捨得呀！

圈中友好古巨基、陳慧嫻、蔡一智、周汶錡、高海寧、曾比特、等圈中好友亦到場支持。為答謝歌迷，霆鋒驚喜加唱經典金曲《壞習慣》，前奏一響即引爆全場大合唱。他笑稱：「話晒我都係Rock友，點知最大聲嘅係呢首！」而歌迷由開騷期待到尾場，想看他過去演唱會經典的動作「掟爛結他」，25年後「進化版」霆鋒選擇以每晚唱到最high時「飛拋Mic Stand」，經過觀眾握手時「掟護腕」寵粉，讓幸運歌迷搶到以作紀念，「進化」的他，珍惜每一把舞台上用的結他，不再為『型』而打爛。歌迷於今次演唱會見證偶像從叛逆走向成熟的蛻變。

古巨基

霆鋒媽咪狄波拉及兩個仔Lucas與Quintus。

馮貽柏、周汶錡、周雪芳、蔡一智

許靖韻

而歌迷由開騷期待到尾場，想看他過去演唱會經典的動作「掟爛結他」，25年後「進化版」霆鋒選擇以每晚唱到最high時「飛拋Mic Stand」。

跳得好高！

「進化」的他，珍惜每一把舞台上用的結他，不再為『型』而打爛。

霆鋒經過觀眾握手時「掟護腕」寵粉。

作為首位進駐啟德園的華人歌手，霆鋒四場演出以高科技舞台、極限表演與音樂爆發力，贏得無盡掌聲，創下香港歌手演出史寫下新新一頁，全港及全亞洲媒體瘋狂報導，社交平台「謝霆鋒演唱會」關鍵字搜索量飆升，4日演唱會創下超過3.5億閱讀流量，雄霸熱搜、熱議不斷。業界估計，演唱會吸引海內外歌迷湧港，帶動旅遊、餐飲及周邊消費，為香港經濟注入強勁活力。

作為首位進駐啟德園的華人歌手，霆鋒四場演出以高科技舞台、極限表演與音樂爆發力，贏得無盡掌聲

霆鋒的演唱會大玩舞台機關及視覺效果。

創下香港歌手演出史寫下新新一頁，獲全港及全亞洲媒體瘋狂報導，社交平台「謝霆鋒演唱會」關鍵字搜索量飆升，4日演唱會創下超過3.5億閱讀流量。

演唱會吸引海內外歌迷湧港。