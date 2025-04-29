謝霆鋒為李幸倪作歌　聽晒舊作先落筆：最鍾意幫人寫變態難唱嘅歌

Gin Lee李幸倪今年第二首新歌《白夜行》上架，這次更是「近水樓台」找來剛於啟德開完show的大師兄謝霆鋒出手作曲兼監製！

Gin Lee李幸倪今年第二首新歌《白夜行》上架。

Gin Lee李幸倪今年第二首新歌《白夜行》上架。

這次更是「近水樓台」找來剛於啟德開完show的大師兄謝霆鋒出手作曲兼監製！

Gin笑言今次是「膽粗粗」邀歌，自爆當初只抱住「隨緣啦，佢咁忙邊得閒理我？」的心態，而且又想到除了音樂上，電影合作都殺，「就係想合作吓，一係寫歌一係拍電影，總之有得合作就好開心，咁乜都試吓，哈哈。」誰不知霆鋒真的擺上心，寫了一首Gin都覺得「入行以來數一數二難唱」的歌給她，而霆鋒則謂：「最鍾意幫人寫咁變態難唱嘅歌。」果然是「處女座Crossover」，一個夠糾結，一個夠變態！

Gin笑言今次是「膽粗粗」邀歌，自爆當初只抱住「隨緣啦，佢咁忙邊得閒理我？」

霆鋒寫了一首Gin都覺得「入行以來數一數二難唱」的歌給她，更謂：「最鍾意幫人寫咁變態難唱嘅歌。」

Gin透露霆鋒寫歌前做足功課，將她的舊作都聽了才落筆，「佢需要了解我嘅聲線、唱法、風格。聽咗我好多歌，覺得我嘅實力未有真正被發揮出嚟，所以就特登寫咗咁難嘅歌畀我，激發我嘅潛能，呢個係佢嘅一番好意，我亦都非常樂意去接受呢一個挑戰。」隨後霆鋒又透過經理人問她三個「個人Keywords」：「我糾結咗好耐，最後淨係交到『無拘無束』同『自由奔放』兩個，第三個真係諗爆頭都諗唔出！」後來霆鋒見到她更搞笑投訴：「你呀！叫你畀三個，你畀兩個！一定係糾結到死啦！」Gin大笑：「佢真係好了解我，可能大家都係處女座。」新歌難唱到程度令Gin錄足三日，去到第三日錄音，霆鋒更於自己開演唱會前十二日親自監場，「佢特登抽時間同我錄音，我真係受寵若驚！」

霆鋒寫歌前做足功課，將她的舊作都聽了，了解了她的聲線、唱法、風格，覺得其實力未有真正被發揮出來。

霆鋒又透過經理人問她三個「個人Keywords」，Gin說：「我糾結咗好耐，最後淨係交到『無拘無束』同『自由奔放』兩個，第三個真係諗爆頭都諗唔出！」

新歌難唱到程度令Gin錄足三日，去到第三日錄音，霆鋒更於自己開演唱會前十二日親自監場，「佢特登抽時間同我錄音，我真係受寵若驚！」

今次MV遠赴雲南小鎮取景，Gin自嘲「擺咗個大烏龍」，「出發前睇咗天氣報告以為好凍，帶晒啲冬天衫同羽絨，點知去到先發現原來當地三十幾度！因為我哋睇咗個地區係一個大啲嘅範圍，但我哋嗰個地方係一個小鎮，原來爭兩個鐘嘅車程個天氣已經非常之唔同。最後羽絨冇用，要靠退熱貼同風扇續命！」雖然拍到天光兼「靈魂出竅」，但Gin見到成品都即時「WOW」一聲：「內地團隊超專業，早幾日就去現場Rehearsal，每個鏡頭都十分精準，靚到癲！」

今次MV遠赴雲南小鎮取景，當地氣溫三十幾度。