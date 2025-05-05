隱世歌手靠翻唱別人的歌獲關注　辭工追夢新歌將戀愛經歷擺上枱

冼婉雯（Jess Sin）十多年前因興趣開始在YouTube拍翻唱影片，當時已獲不少網民關注，更被電視台邀請於「隱世歌手」環節演出：「細細個已經好鍾意唱歌，成日參加唔同嘅歌唱比賽，中學嗰陣仲組過隊A capella㗎。喺YouTube唱Cover嗰陣，好幸運有電視台邀請我去唱『隱世歌手』嘅環節，之後都有陸陸續續去唱歌表演。我覺得人生都係要任性一次，所以就好勇敢咁辭咗7年嘅正職，正式出道做獨立歌手。」

雖然Jess翻唱過不少作品，但能夠以獨立歌手身份推出首支派台歌《眼淚太淺》心情特別興奮，新歌除了描述眼淺的女生，同時亦有緣淺的意思：「當你對一段感情已經經歷過太多次失望，就算你喊得再多，都冇辦法為呢段感情起到啲咩作用，最終不得不離開呢段關係。我自己都係淚腺比較發達嘅人，但係我嘅性格就倔強啲，所以喊完，我會好好收拾自己，重新出發。」

冼婉雯（Jess Sin）十多年前開始翻唱別人的歌。

Jess 辭工追夢做獨立歌手。

MV亦落足心機準備多個不同造型，更邀來影壇前輩麥子樂、最近憑電影《看我今天怎麼說》獲金像獎提名最佳新演員的吳祉昊（Macro）及集主持、演員、編劇、導演於一身的李文意（阿My）合力演出。Jess在MV中有分別有兩場喊戲，她笑指因為歌名的關係，喊戲是必須的，其中一幕更是Jess過去戀愛時的親身經歷：「有一場我聲嘶力竭咁喊，而男主角就繼續喺我旁邊瞓覺扮聽唔到。呢個我真實經歷過，其實唔會聽唔到㗎嘛，係咪？所以拍嗰陣，我都有諗過嗰時嘅感覺，相信大家透過鏡頭都會感受到我當時嘅心情。」她又指MV的情節需要由笑演到喊，絕對是高難度挑戰。

提到這次的男主角麥子樂，Jess認為對方有種神秘感：「睇唔透、好若即若離咁，呢個vibe好吸引我，啱晒呢個MV。」身旁的麥子樂說：「我唔覺我自己有（神秘感），但係我好榮幸拍到你第一個MV。我哋唔識㗎，但係拍嘢之前，你會主動send message畀我，我覺得你好尊重呢件事。同埋首歌好好聽，我而家已經識唱，個人又好nice。」麥子樂透露初出道時曾想過當歌星，可惜當時的唱片公司倒閉未能圓夢，Jess即邀請他下次一同合唱。身為前輩的麥子樂，更全程仗義幫忙，為Jess親授演技，令她學到不少真功夫。

新歌將戀愛經歷擺上枱。

搵咗麥子樂拍MV。

新歌將戀愛經歷擺上枱。

搵咗麥子樂拍MV。

搵咗麥子樂拍MV。

Macro大讚Jess人很好，期待有機會再合作，他說：「我有試過代入歌詞嘅感受，入面有好多好Sad同無力感，有啲沉重，演嗰陣都帶住呢個感覺，好好玩。」至於獲金像獎提名，Macro直言自己不執着獎項，因此不會感到緊張：「嚟緊都會繼續讀書，但係如果喺演藝上有機會，我都想繼續試吓。」至於第二女主角阿My，覺得好好玩亦好疲累：「因為今次好多演戲，好用力，但係首歌好好聽，聽咗兩、三次已經入晒腦。」 阿My又指未與Jess合作前，已經在社交平台聽過她的歌：「感覺佢好靚女、好斯文，今日見面果然真係好靚女。我最近搞咗個IG短劇平台，主力都係寫劇本同導演，不過我都仲做緊演員同主持㗎，所以歡迎大家繼續搵我開工。」

Jess用兩個字總結首次拍攝MV的感覺：「好玩！因為我們成班演員休息嗰陣，會捉住Marco教我哋做手語，係咁問佢啲好刁鑽、好搞笑嘅事，全部人都笑到癲晒，但係一埋位又好集中。我覺得今天全日都處於一個好好笑、好傷心、好好笑、好傷心嘅狀態，好似有啲精神分裂，但係最後大家都好享受成個過程，好多謝大家。」

仲有最近憑電影《看我今天怎麼說》獲金像獎提名最佳新演員的吳祉昊（Macro）。

Jess都要喊好多次。