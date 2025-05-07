Juno麥浚龍去年叫停開騷計劃　休養後宣布6月重啟計劃亞博開唱

2018年，麥浚龍 (Juno)一手策劃並完成歷時三年的《The Album》專輯系列，成功以1986年切爾諾貝爾核洩為背景骨幹，將一對名為董折和浦銘心的年輕人愛情故事帶進樂迷心中。短短三年間，Juno成就「The Album」三部曲，樂迷亦見證董折與浦銘心從結合、磨合到決裂，猶如經歷幾個時光交錯與人事牽連，卻終究難逃愛恨糾纏。



Juno麥浚龍於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》 ，把故事終章搬上舞台，卻因當時身體抱恙，被迫暫緩計畫。

Juno麥浚龍創作的「The Album」系列包含三張專輯，三十首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。

Juno麥浚龍創作的「The Album」系列包含三張專輯，三十首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。

麥浚龍 (Juno) 創作的「The Album」系列包含三張專輯，三十首歌及一眾角色，透過音樂、影像及文字交織成電影劇本式的完整音樂企劃，訴說董折和浦銘心糾纏一生的愛情故事。Juno 成功樹立本土樂壇罕見的音樂企劃典範，此音樂企劃如同電影般衍生眾多角色，三部曲更匯集黎明、古天樂、林家棟、林嘉欣、韋羅莎、鄭伊健、謝安琪等藝人參與。

Juno麥浚龍宣布6月開騷

2020年， 《The Album》專輯系列宣告完美落幕，但董折與浦銘心的故事似未終結。為迎接5周年，Juno於去年底宣布開啟番外篇《The Album : In the Name of a Father.》 ，把故事終章搬上舞台，卻因當時身體抱恙，被迫暫緩計畫。

Juno麥浚龍企劃於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。

Juno麥浚龍企劃於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。

Juno麥浚龍企劃於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。

休養後，此企劃將於今年6月重啟，新篇章不僅延續董折和浦銘心的宿命，還加入女兒董浦視覺。故事始於董浦在舊居發現的破舊公文袋，揭開一段隨時間流逝而漸被遺忘的淒美往事，她拼湊這些零散記憶碎片，解開父母董折和浦銘心羈絆一生的謎團，謎底揭「終」 ，真相將呈現到香港亞洲博覽館Arena舞台上。

《Juno Mak Presents: The Album : In the Name of a Father.》將於 2025 年 6 月 21 日（星期六）假亞洲國際博覽館 Arena舉行。因應早前演出的延期安排，本次演出特設原購專屬優先訂票通道，予去年購票觀眾優先於 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 3 時至晚上 11 時 59 分尊享新場次購票機會。Live Nation 會員可於 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 3 時至晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。門票將於 2025 年 5月 16 日（星期五）下午 3 時起經 www.cityline.com 網站及購票熱線+852 2111 5333 公開發售。

票務詳情

日期: 2025年6月21日 (星期六)

演出時間: 晚上8時

地點: 亞洲國際博覽館 Arena

門票: HKD 999 / 799 / 599 (全坐位)

原購專屬優先訂票

2025年5月14日（星期三）下午3時至晚上11時59分

Live Nation 會員優先購票

2025年5月15日（星期四）下午3時至晚上11時59分

公開發售

2025年5月16日（星期五）下午3時起