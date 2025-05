DJ專訪｜香港傳奇夜店Canton Disco創辦人Andrew Bull

提到Disco,你會聯想到什麼﹖有人認為這個字眼富有濃厚的復古味道,同時亦有人嫌它過氣老土。Disco蘊含多種意義,而且誕生的時間可能比你所想像的更早。Disco是法文詞語「discothèque」的簡稱。Discothèque由「disc」和「bibliothèque」組成,意指唱片房。它的歷史源自法國馬賽的地中海港口,水手會將自己的唱片存放在酒吧,好讓他們歸來時享用。

二戰期間,在法國流行的爵士樂因與黑人及猶太人關係密切,為避開納粹德軍的耳目,爵士樂轉戰地下場地,並由現場演出改為播放爵士樂唱片。1941年在法國開業的酒吧La Discothèque,更進一步確立discothèque等於「播放唱片的場地」的意思。

60至70年代,Disco在美國發展成一股風潮,其含意不局於夜店,更代表著這些夜店所播放的音樂,發展成一種音樂類型,甚至其衍生的文化。而香港亦受西方文化影響,陸續出現Disco,在80年代達至高峰。其中以尖沙咀廣東道的Canton Disco最為人熟識。創立自1985年的Canton Disco雖然只營運了7年,但其文化及故事一直延續至今。今年適逢Canton Disco創立40週年,本月專欄有幸與創辦人Andrew Bull(DJ El Toro)進行視像訪談,細數多年來的故事。在此感謝GHC Asia的安排及協助。

Canton Disco創辦人Andrew Bull,又稱DJ El Toro。

波盛:對於Canton Disco慶祝40週年,你有什麼感受和想法﹖

Andrew:我們每隔十年就舉辦一次慶祝活動,這已是第四次了,算是一種對社群的服務。Canton Disco於1985年開業,1991年因海港城租金上漲而結業,僅營運了七年。因此,我們與社群每十年慶祝一次。尤其當粉絲自發創建了一個Facebook專頁後,我開始投入更多熱情。事實上,他們曾邀請我擔任專頁管理員。如今,這個頁面已聚集了5000人,我認為有責任關注他們,與大家分享我擁有的舊照片,一切也是為了維繫這個社群的凝聚力。這是一個誕生自Canton的社群,這一點十分重要。

當年Canton Disco入口在周末的光景。舊址現已變成Hermès旗鑑店。

波盛:提起Canton Disco的社群,你有沒有收過他們向你提出復辦Canton的請求﹖

Andrew:我經常聽到人們這樣說。首先,我在那7年內每週經營9次,這已經足夠了。夜店不應該持續四十年,真正能長久的是社群。這就像一間餐廳,服務員已經上百歲,你也不會想去一間服務員上百歲的夜店。但現實是,隨著時間推移,員工年齡漸長。同時,你不能就這樣解雇那些服務多年的員工。所以對我來說,夜店就像明星,最好能有幾首熱門歌曲,然後轉型做其他事。但社群卻能永遠凝聚在一起。所以今年的派對命名為「Together Forever」,靈感來自一首當年人人皆知的歌曲。在這場派對上,我相信你會親眼見證無論參加者的身份如何,那一晚每個人都彷彿回到1987或1988年的自己。

Canton Disco 40週年慶祝派對將於5月17日舉行,以Rick Astley的名曲《Together Forever》作為派對主題。

波盛:在籌備這次的派對時,有沒有考慮過與10年前相比需要加入一些新元素?還是說,只要把朋友們聚在一起,一如以往的去做就可以了?

Andrew:Canton Disco不僅僅是懷舊情懷,這個社群早已成為香港文化的一部分,無論我們是否願意承認,它都真實地存在。它的故事也在M+被展示。我們很高興看到世界各地不斷湧現被稱為「Canton Disco」的派對。雖然現在這些派對大多數以「廣東歌」而非「Canton Disco」這間夜店為核心,但有賴世界各地的派對使用著「Canton Disco」這個名字,無疑為它增添了更多意義。

我想將年輕一代,與當年親身經歷Canton Disco的那一代人連繫起來。起初,每10年的派對我們只是單純想讓社群重聚,但今年我們首次迎接新一代的Canton Disco DJ和愛好者。雖然他們未曾親身經歷那個年代,卻深深著迷於Canton Disco的獨特氛圍,而這種氛圍從未消逝。我們熱烈歡迎新的面孔亮相演出,相信許多人會感到驚喜,感受這些新鮮面孔如何延續Canton Disco的故事。這對我們來說也是一種榮幸。

波盛:對你而言,何謂一個好的派對﹖

Andrew:就像一頓美食,擁有優質的食材、精湛的烹飪技巧、完美的呈現,以及搭配好音樂的絕佳環境。我喜歡多元,如果每個人都各具特色卻又想法一致,只要其他細節都到位,這就是一場好的派對。沒有人鬧事、飲品美味且供應充足,食物不缺,音樂沒有一首令人失望,所有朋友都齊聚一堂。

10年前的慶祝派對,有些粉絲即使身患重病,卻希望在離世前向所有朋友道別,他們甚至知道自己的生命所剩無幾。他們打電話給我,問道:「派對上我的朋友們都會在嗎?」我說:「當然。」其中一位女粉絲,曾是我們的常客。她和女友專誠從悉尼飛來參加派對,向所有人道別。一週後,她在澳洲去世了。這是千真萬確。對她們來說,這場派對並非要逐一通知大家她即將離世的消息,也不用邀請這些朋友飛往澳洲出席她的葬禮。她只是說:「我要走了,你們再也見不到我。但我愛你們,晚安。」這一切,就發生在2015年的那場派對上。

Andrew Bull在2015年為Canton Disco 30週年慶祝派對演出。

波盛:你認為是什麼原因令Canton Disco如此特別和令這個社群如此忠誠﹖

Andrew:在70年代末、80年代初,我有幸在蘭桂坊的Disco Disco做DJ,親眼見證香港當代年青人文化的興起。那時我第一次看到有人穿Dr. Martens、聽Depeche Mode,這是香港從未有過的新景象。廣東歌雖然在當時開始流行,但有一群人不特別熱衷。如果你瀏覽Canton Disco的Facebook專頁,你會看到一個投票,讓你選出最愛的Canton Disco歌曲,但名單上似乎沒有廣東歌。這群香港人自有一套音樂品味,這種態度至今未變。

攝於1980年的德己立街夜店Disco Disco。Andrew Bull為該店擔任DJ。

有趣的是,當年的香港流行歌手會來Canton Disco,聽店內DJ播放的歌曲,然後揀選值得翻唱的歌曲在香港推出。Finzy Kontini的《Cha Cha Cha》就是例子,它屬於Italo Disco風格,後來被改編成葉蒨文的《Cha Cha Cha》。Canton Disco建立了很多美好的關係,亦造就不少熱門廣東歌誕生。林憶蓮的《灰色》亦是另一絕佳例子。在那個年代,電台播放的未必是最好的音樂,夜店音樂和電台音樂是兩回事。要聽夜店音樂,你必須親臨現場。如果你能明智地選對歌曲,一首能在電台熱播的歌曲就此誕生。

結合以上種種因素,在我有了開設Canton Disco的機會,我便對合夥人說:「這些年青人需要一個屬於他們的場地。」但我與合夥人曾為選址而爭辯,因為他們選的地方在九龍尖沙咀,究竟這是為誰而建立﹖是為蘭桂坊的人而建立﹖你期望他們會專誠來九龍﹖我最終選擇為那一代年青人打造了Canton Disco。

以品牌I.T的創辦人為例,他是我們Noon-D的顧客。我記得他曾在報章訪問談到創立品牌的故事時,提起他會來Canton 的Noon-D感受現場氛圍。他的例子提醒我,夜店在過去不僅關乎音樂、社群和夜生活,還關乎時尚與文化,它塑造了時尚潮流。

波盛:談到夜店與時尚的關係,基於任何人士也可前來光顧,Canton Disco是如何維持顧客的質素﹖

Andrew:我的其中一個策略是針對當時的年輕一代,在下午時段(即Noon-D)為他們打造特別活動。我從《Tatler》雜誌中借鑒了一個點子,我們與每月出版的雜誌合作,贊助它們的時尚版面,並安排攝影師為店內衣著出眾的顧客拍照。然後每週在雜誌上便會刊登Canton Disco Noon-D的時尚照片,展示顧客的風采。每個人都渴望成為雜誌上的主角,於是他們會精心打扮,爭取機會。

登上雜誌時尚版面的Noon-D Fashion,吸引不少年青顧客悉心打扮。

波盛:在創立Canton Disco前,你是如何投身音樂行列成為一位DJ﹖

Andrew:我從學生時代就開始做DJ。我就讀的是一所男女校,每逢情人節、聖誕節或學期末派對,無論什麼理由要舉辦活動,我通常都是DJ。在1971年我隨家人搬到香港時,我已經是電台的忠實聽眾。我父親曾是香港電台的DJ,而我則是第二代。當年我跟著父親去直播室,熟悉環境,結識一些人,最終獲得了工作機會。我在17歲時已擁有自己的電台節目,不單止香港電台和商業電台,後來更出現在TVB。

攝於1976年的香港電台。Andrew Bull曾為該台DJ。

隨著我在各媒體的恆常出現,我的名字逐漸傳開,後來有人邀請我在夜店擔任DJ。最終,我獲得在尖沙咀半島酒店的夜店的演出機會。當第一次在真正的觀眾面前表演,我就知道這將是我的事業。其實當時我只是臨時頂替一位休班DJ,但半島酒店的經理Felix對員工說:「你們最好把這個年輕人留下來。」從那天起,我便得到了一份全職工作。他們對於聘請我這件事引以為傲,甚至還發佈了新聞稿。

半島酒店就聘請Andrew Bull一事發佈新聞稿。

波盛:相信你在Canton Disco擁有過無數難忘的時刻。你會挑選哪一些與讀者分享﹖

Andrew:開心的時刻確實有很多。雖然我不是史泰龍的粉絲,但當他在《洛奇3》首映後來到Canton Disco舉辦派對,能與他見面確實難忘。而本地巨星梅艷芳更不止一次選擇在這裏慶祝生日。Kylie Minogue的首次演出也是在Canton Disco舉行。

攝於Canton Disco的Saxophone Bar。梅艷芳多次在Canton舉辦生日派對。

Kylie Minogue的首次現場演出選址Canton Disco。

而最糟糕的經歷是有人試圖殺我。當時由於我提拔了一位年輕員工負責VIP區,導致另一名員工被調到新的崗位工作,所得小費因而減少而令他感到不滿。於事這位不滿的員工便花錢雇用了一位16歲的男孩來對付我。那位男孩雙手持金屬管猛擊我的頭部,導致我的頭部兩處骨裂。我穿著睡衣登上了報紙頭版,場面相當誇張。我太太當時在場,她至今仍記憶猶新。我在伊利沙伯醫院住院期間,獲得很多朋友的關心和探望,許冠傑的哥哥許冠英還連續兩星期每天為我送湯,這一切算是不幸中之大幸。

波盛:作為一位DJ,哪一次的演出最難忘﹖

Andrew:對我來說,每場演出都是獨一無二的,觀眾的反應對我來說至關重要。就香港的演出而言,我永遠忘不了第一次在半島酒店The Scene的演出。至今仍然無法忘記觀眾的熱烈反應,我甚至被自己的表現震撼了。那絕對是一個神奇的晚上。

較近期的難忘演出,便是去年我第一次在香港文華東方酒店的The Aubrey的演出。其實從第一天接管The Aubrey的演出,就知道它會成功。如今一年過去了,每次演出依然座無虛席。還有我在中國250個城市舉辦過派對,所有人都深深印在我的腦海中,這就是我至今繼續演出的原因。當人們互相對望,驚嘆「天啊!我真高興參加了這場派對」時,那就是我追求的成就。幾乎每週我都能感受到這種滿足,所以我覺得自己很幸運。

波盛:從你的分享也能感受你的熱情從沒減退,相信5月17日的慶祝派對將會是另一個難忘的晚上。來到訪問的尾聲,你有什麼說話想獻給新一代的派對愛好者﹖

Andrew:永遠保持腳踏實地,並仰望夢想(Don't ever stop keeping your feet on the ground and your head on the stars)。還有,你購買了5月17日的門票了嗎﹖