Clockenflap陣容率先睇 Franz Ferdinand襲港 早鳥優惠票詳情

大型音樂節Clockenflap即將於12月5至7日一連三日強勢登陸中環海濱，宣布早鳥優惠門票及表演陣容，包括：蘇格蘭搖滾樂隊Franz Ferdinand、英國電子樂隊Portishead前女主音Beth Gibbons、台灣男歌手林宥嘉、印尼饒舌男歌手Rich Brian、英國男歌手Jacob Collier、以及香港女歌手陳蕾等，而還有更多表演嘉賓未曾公開。

此外，好有英國唱作人PASSENGER 、德國electro-house 二人組 DIGITALISM (DJ Set)、SOCCER MOMMY、日本 indie-pop 女團 CHILLI BEANS. 、泰國創作才子 PHUM VIPHURIT、日本超新星 AKASAKI、加拿大 post-rock 鼻祖 GODSPEED YOU! BLACK EMPEROR、美國加州獨立樂團 TV GIRL、英國日裔女DJ RIRIA 和香港post-punk傳奇楊將軍之苦茶等。官方亦同時公布早鳥優惠票詳情，即日起至5月23日購買成人門票票價為 $1,790。

Clockenflap 2025詳情

日期: 2025年12月5至7日

地點: 中環海濱

Clockenflap 2025早鳥票價詳情

限量早年優惠票將於2025年5月13日15:00至5月23日23:59公開發售，門票與官方售票平台Ticketflap獨家發售：www.ticketflap.com/Clockenflap2025

成人三日週末早鳥優惠票售價 $1,790

單日早鳥優惠票(五/六/日)售價 $1,150

18歲以下三日週末早鳥優惠票售價 $1,430

單日早鳥優惠票(五/六/日)售價 $790。