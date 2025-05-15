Alan Walker 6月強勢登陸澳門 成澳門戶外表演區首個大型演唱會

、世界級人氣DJ及音樂製作人Alan Walker即將登陸澳門，成為澳門戶外表演區首個大型演唱會的表演者。主辦單位超奇娛樂宣佈，《Alan Walker 2025 Live in Macau》將於6月15日在澳門戶外表演區隆重舉行。Alan Walker為是次演唱會精心打造全新演出，以嶄新編排震撼登場，勢必為樂迷帶來耳目一新的震撼體驗。

Alan Walker，自2015年底以首支熱門單曲《Faded》一炮走紅。

年僅27歲的Alan Walker，自2015年底以首支熱門單曲《Faded》一炮走紅，單曲在 Spotify的播放量已突破20億次，而 YouTube 的觀看次數更高達37億次，成為電音界的經典之作。隨後，他再推出《Sing Me to Sleep》、《Alone》等多首膾炙人口的作品，奠定了其在全球音樂界的重要地位。Alan Walker以其獨特的音樂風格著稱，融合催眠旋律與高能量節奏，其作品在YouTube總觀看次數超過130億次，音訊與視訊串流播放量更是高達驚人的1000億次。

Alan Walker即將登陸澳門開演唱會。

Alan Walker即將登陸澳門開演唱會。

《Alan Walker 2025 Live in Macau》

演出日期及時間：2025年6月15日 (星期日) 晚上8時正

演出地點：澳門戶外表演區

門票售價：港幣/澳門幣 $1380 / $1080 / $780 / $480

公開售票 ：2025年5月15日 (星期四) 中午12時

售票平台：

MPay、大麥、KKTIX、Trip、Ctrip、uutix、Bookyay