NiziU 首度來港舉行歌迷見面會，期待與粉絲共同創造美好回憶

由TBT Entertainment及木火娛樂聯合主辦日本超人氣女團NiziU即將於2025年6月21日假亞洲國際博覽館11號展館舉行首次香港歌迷見面會 【2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong】 歌迷見面會定於2025年6月21日假亞洲國際博覽館11號展館舉行首次香港歌迷聚會，NiziU早前優先訂購反應熱烈，門票火速爆滿，足見NiziU在香港的超高人氣。公開發售將於2025年5月16日中午12時正式展開，「WithU」們（NiziU粉絲的暱稱）務必把握機會，搶購心儀門票。

NiziU成員們對首次來港演出充滿期待，錄制了來港心聲給「WithU」作答謝，成員們表示非常喜歡品嚐小籠包，並希望能在香港品嚐到地道的風味，此外，她們亦被香港的夜景深深吸引，期待能與香港的「WithU」一同欣賞這座城市的璀璨夜色。

為了回饋香港粉絲的支持，NiziU特別為本次見面會準備了只屬於香港的獨特演出，並計劃展示她們的新面貌。

在過往的巡演中，NiziU總是為各地粉絲帶來驚喜與歡樂。例如在台北的見面會上，她們特別選唱了當地的特色歌曲，為粉絲們帶來新鮮有趣的體驗；而在日本的見面會上，成員們以校園風服裝主題亮相，與精心打扮的「WithU」們共同創造了難忘的回憶。NiziU表示，她們期待在這次香港見面會中，與粉絲們一起創造更多美好的回憶，希望大家可以像剛剛 [Japan Jam 2025] 一樣，萬人一起大合唱，會不會唱中文歌等等，就要先賣個關子。在今次FAN-CON中，希望能有多種多樣的活動，期待為大家展現新面貌。希望來港時WithU也可以一起在台下高喊「we need U」，為他們打call 。

【2025 NiziU FAN-CON ｰNiziUniverseｰ in Hong Kong】

主辦單位：TBT Entertainment / 木火娛樂

🗓️演出日期 : 2025年6月21日

⏰演出時間 : 19:00 (HKT)

📍演出地點：亞洲國際博覽館11號展館

🎫公開發售時間：2025年5月16日 12:00 (HKT)

🎫公開發售平台：KKTix / 大麥網