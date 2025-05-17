林家謙重提楊受成力邀　因性格問題拒簽：唔係太識控制太多人事

新城知訊台推出全新音樂節目《One Music Corner壹角樂》，請來資深廣播人梁兆輝（Brian）主持，節目逢周六晚上9時至10時新城知訊台及MBO TV 同步播出。今晚(17日)首集訪問嘉賓邀請到當時得令的唱作歌手林家謙擔任《One Music Corner壹角樂》。1991年曾任新城音樂總監的Brian強勢回歸，在節目中開咪劈頭第一句即說：「我希望嚟緊節目順順利利、大吉大利，所以搵咗個喃嘸師上嚟開光作法。」主唱《喃嘸師感官漫遊》的林家謙在旁大讚：「原來你咁有周詳計劃。」

首集訪問嘉賓邀請到當時得令的唱作歌手林家謙擔任《One Music Corner壹角樂》。

Brian形容林家謙有趣的地方除了可以混雜港式和台式的歌，又可以駕馭到日式電視劇主題的音樂風格，讓大眾看到廣東歌的另一些可能，林家謙直言：「係，所以我都係食魚蛋粉大，我嘅音樂我會形容係魚蛋粉，魚蛋係代表香港嘅味道，但魚蛋要做得好食係好難，我最近鍾情某間魚蛋粉，真係好少搵到間做魚蛋好食嘅舖頭，唔係每次食都食到有魚味或彈口。」

林家謙早前在香港電影金像獎頒獎典禮上，憑電影《破‧地獄》主題曲《普渡眾生》首奪「最佳原創電影歌曲」，後來在慶功宴上，獲英皇集團老闆楊受成力邀他加盟；Brian問林家謙可有認真考慮簽公司？林家謙謂：「多多少少係我個人性格，我慣咗或者得心應手啲比較少人嘅團隊，因為我唔係太識控制太多人事，去到一間大公司，都會有架構和不同人事上嘅嘢，但呢啲流程係咪我可以經得起呢？或者適唔適合呢個模式去做呢？我就覺得唔太適合囉，尤其我出道咗5、6年，發覺呢個模式好舒服嘅時候，如果入咗一間好多人嘅公司，我會嘥好多CPU去處理人事，咁我不如將CPU擺喺音樂製作上。」

林家謙自爆8歲首次掏零用錢買張栢芝唱片。

家謙透露早前巧遇梁詠琪，對方跟她分享廿年前出道的經歷，他說：「佢都覺得廿年前做唔到獨立歌手，一定要有間公司幫你做，要處理好多嘢，我都覺得係，因為廿年前冇咁多社交媒體，你冇得去表達自己，要有人幫你去表達你個人係點，你嘅音樂，要現今呢個年代先有效，我放喺廿年前一定唔可能，咁啱我係呢個時間，用最舒服模式去做，大家又接受。」

Brian問林家謙是否要有某個條件才會考慮簽公司？但林家謙反問：「我覺得係咪要咁死？畫條線去簽一個藝人，定係有項目可以合作，如果係項目合作，我係好open，例如啱啱嘅《破‧地獄》，都算係跟娛樂公司去合作做隻歌，如果我真係咁唔open-minded，死都要自己做，人哋都唔會搵我啦！」

梁兆輝訪問林家謙。

節目有個快問快答環節，問林家謙擁有的第一張唱片？他說：「係張栢芝嘅《Destination》，當年只得8歲左右，我用零用錢買。」而最難忘的電影歌曲或配樂，他指是張栢芝的《星語心願》；若流浪荒島，只能夠帶一張唱片陪伴自己，他選了陳百強的《不再流淚》；沒有一位音樂人，便沒有今天的林家謙？他則選了方大同。