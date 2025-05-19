Tyson Yoshi宣布7月殺入啟德開騷 首場撞正未婚妻生日感內疚

睽違三年，Tyson Yoshi終於跟一眾粉絲報喜，宣布將於7月5日及6日首度登上全新場地啟德體藝館，舉行演唱會《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》，為苦候數年的樂迷送上耳目一新的演出。Tyson直言從未想過有機會登上啟德舞台：「2019年在TTN舉行首次個人演唱會，當時成功售罄已覺得是人生巔峰，但世事如棋，永遠猜不到未來會發生甚麼。6年後竟然可以在啟德體藝館開騷，真是意想不到，非常感恩！」

Tyson Yoshi宣布將於7月5日及6日首度殺入啟德體藝館開兩場演唱會。

首次殺入啟德，舞台及表演當然有特別設計！他說：「三年前在九展Star Hall舉行的第一次大型售票演唱會《My New World Order》時，大眾不算太認識自己，所以當時透過說話來表達自己的諸多想法，今次啟德騷反而想以表演去呈現自己於這數年間的成長，少說話多表演，我也要叮囑自己『收嗲』呢，哈哈！」

Tyson Yoshi透露舞台及表演當然有特別設計。

演唱會以「The Villain（反派 / 壞人）」為主題，海報中的Tyson手持利劍、騎馬英姿殺氣騰騰。

演唱會以「The Villain（反派 / 壞人）」為主題，海報中的Tyson手持利劍、騎馬英姿殺氣騰騰。這背後蘊藏什麼故事？Tyson親解其演唱會概念，原來與他最愛的動漫有關：「我認為自己是娛樂圈的異類，如果將藝人比喻為漫畫角色，其他人可能像《火影忍者》或《海賊王》般的英雄角色，而我更像《死亡筆記》，所以持劍騎馬的確有『戰爭』的意味，但要殺的並非其他人，而是自己！」向來充滿獨特想法的Tyson續說：「這三年來，我經常與腦海中的『舊我』對話，每一次都會從中獲得新見解，並將『舊我』埋葬，成就全新的自己。所以，這場戰爭其實是我與自己之間的較量。」問到Tyson自認為是娛樂圈的「反派」的原因：「堅拒簽約任何公司都算最『反派』，加上我在音樂的選擇上也算叛逆，因為全世界都做的音樂類型，我偏偏不會做！」他笑言『反派』得自己一個，「老Best」如軒公、Jeffrey魏浚笙、林家謙和Serrini等均是「好人」。

Tyson Yoshi豪言不會禁止Fans飛Bra上台，更會大方騷肌。

即將成為人夫的Tyson，豪言不會禁止Fans飛Bra上台，更會大方騷肌！他說：「騷肌是基本吧！若然不騷的話，我擔心大家會𠝹櫈及嗌回水，雖然我不怕得罪人，但驚群情洶湧難以招架，不如從善如流啦，我先行『自首』便對了，哈哈！」為了令「最強Body」再創高峯，身為「自律之鬼」的Tyson，戒口及做Gym已是日常，並說：「最近已準備『閉關』謝絕出街吃飯，免得要拿著電子磅外出秤重，雖然朋友們已見慣不怪，但還是盡量避免吧！」

Tyson Yoshi將會為最強Body閉關戒口兼加操。

首場演出（7月5日）碰巧是未婚妻Christy的生日，公認的「愛妻號」Tyson當然早有準備：「可能當晚在現場率先全場大合唱生日歌給Christy聽吧！事關她可能看到一半已經要飛奔到機場，提早到歐洲準備婚禮的事宜。今年無法跟她過生日，自己也有點內疚，但不要緊，往後每年的生日也會陪她過，而且Christy也明白我要好好完成這次演唱會，才能全心全力投入婚禮呢！」

首場撞正未婚妻Christy生日Tyson Yoshi感內疚，感激未婚妻明白他要好好完成這次演唱會，才能全心全力投入婚禮。

雖然「老Best」們並非「反派」，Tyson卻十分欣賞和而不同的理念。他也笑著提醒樂迷們，演唱會的主角是自己，不要過於執著於嘉賓！Tyson說：「最近與軒公合作的新歌《By My Side》反應非常熱烈，迅速登上多個平台的熱門榜首。如果新歌MV能成功在YouTube奪得熱門No.1，我建議軒公挑戰唱Rap，給樂迷一個驚喜！」

《Tyson Yoshi The Villain Live in Hong Kong》售票詳情：

日期：2025年7月5及6日

時間：晚上8時正

地點：啟德體藝館

票價：HK$1,180 / HK$980 / HK$680

「sim Credit Card」優先訂票

日期：2025年5月29日

時間：下午2時開始

網址：priority.cityline.com

「Trip.com」優先訂票

日期：2025年6月2日

時間：上午10時開始

網址：hk.trip.com/w/TYSONYOSHI

公開發售

日期：2025年6月3日

時間：上午10時開始

網址：cityline.com