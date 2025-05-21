Lady Gaga親臨新加坡熟食中心超貼地 竟然飲呢樣嘢惹網民熱議

樂壇天后Lady Gaga自2012年的《Born This Way Ball Tour》13年來首次再回到新加坡，於5月18、19、21、24日在新加坡國家體育館舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》亞洲唯一一站。昨日（20日）有大批網民野生捕獲Gaga在當地享受地道美食，非常貼地！

Lady Gaga自2012年的《Born This Way Ball Tour》13年來首次再回到新加坡舉行演唱會。（X)

昨日（20日）Gaga趁不用演出，便與未婚夫Michael Polansky及友人驚喜現身在新加坡麥士威熟食中心（Maxwell Food Centre）品嘗美食飲青島啤酒，期間Gaga與朋友開心交談，再旁亦沒有保鏢。在網民分享的片段中，看到Gaga以黑色吊帶連身褲示人，更穿上黑色超高跟長靴，身材Fit爆。

Lady Gaga被網民偶遇在熟食中心吃午飯。（小紅書）

Gaga狀態極佳！（小紅書）

Lady Gaga離開時翹實未婚夫。（小紅書）

Gaga與粉絲揮手。（小紅書）

有粉絲成功攞到簽名！（小紅書）

有大批網民看到片段後，都忍不住大讚Gaga作為國際巨星能如此貼地，看到粉絲亦非常友善地微笑揮手：「誰能想到會去熟食中心」、「感覺她這十年都沒有改變」、「私下也很會穿」、「瘦了好多啊」、「看到她我會感動得大哭！」、「到Maxwell居然點了青島啤酒」、「真的喝青島！」、「她連走路都那麽飆」、「不敢相信她真的出了食閣」。