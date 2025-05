一連7場林峯《Go With The Flow》昨晚(22日)紅館開鑼,染了一頭金髮的林峯以白色長外套出場,以慢歌《愛在記憶中找你》與觀眾熱身,一舉手一投足都chok到十足;之後穿下外套,黑色閃閃連身套裝騷麒麟臂之餘又騷背肌,一連兩首快歌《Not Done With You》以及《CHOK》high爆全場。

一連兩首快歌《Not Done With You》以及《CHOK》high爆全場。(陳順禎 攝)

林峯換上黑色長外套唱《愛不疚》時,走到台邊與歌迷握手、收花,林峯之後分別坐上兩隻吊臂,升上半空與半山及山頂觀眾打招呼,一連唱出《Baby Lady》、《幼稚未完》、《再一次》、《幼稚完》。林峯表示希望兌現諾言,與大家拉近距離,又話第一次試坐時,嚇到鼻哥窿都無肉。在過場VCR中,佘詩曼以主播身份驚喜「現身」,為大家報道熱帶旋風「林峯」消息,而凌文龍則客串科學主任、朱鑑然則以記者身份採訪市民吳林峰。

林峯換上黑色長外套唱《愛不疚》。(陳順禎 攝)

林峯走到台邊與歌迷握手、收花。(陳順禎 攝)