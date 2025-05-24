陳奕迅12年後重返高雄開唱狀態極佳 分享阿徐命令：睇住你個肚腩

陳奕迅《FEAR and DREAMS》世界巡迴演唱會高雄站原定上周五（5/16）的演出，但因Eason生病臨時取消，經緊急協調後，終於在昨（5/23）晚於高雄巨蛋盛大登場。這場高雄等待十二年的重逢，不僅吸引滿場觀眾熱情響應，Eason更以絕佳狀態帶來長達三小時的演出，整場演出高潮叠起。

昨晚首場演出，開場即引爆沸騰歡呼，Eason一登場便以絕佳聲線與飽滿情緒征服全場，更數次以肢體動作與表情向觀眾致意。他感性表示：「我感受到大家的愛，很開心終於能在你們面前唱歌，很棒！」唱到《七百年後》，他突然間氣管敏感引致咳嗽，但Eason停了兩句之後，就馬上無縫接軌再唱下去，引爆全場掌聲歡呼。

到中場Talk位，Eason終於熱到忍不住要脫下外套，他笑言這是「高雄限定」，更搞笑模仿洗碗姿勢：「雖然我很喜歡今年的衣服，但這件真的很熱，其實我不想脫，這個樣子只給高雄的朋友展示！因為脫之後，你們看！」 外套脫下後，他的藍色手套外露，跟觀眾說，「像不像洗碗工人？哈哈，我還要去洗廁所呢！現在你們明白我為什麼不脫衣服了？哈哈。」脫衣服後他又拍拍肚腩笑說: 「我太太有說，注意你的小肚子啊！對！健康很重要 ！剛開始時，你有看到嗎？(〈2001太空漫遊〉時)， 唱到....聲音愈來愈薄了！好像慢了！哈哈，因為氣不夠了！唉！真的不成，沒辦法！包涵，包涵！歹勢！歹勢！明天氣會好一些 ！但今天還是很開心見到大家，謝謝你們的熱情！讓我喝口水！好好享受，恐懼、夢想都不是真實的，未發生的，我們要好好面對現在 ，現在才是最真實的時刻 ，我們最重要是什麼？除了工作？工作是為了吃得飽，吃得飽是為什麼？」歌迷大叫，「為了愛你！」Eason笑道: 「除了愛我之外，還為了什麼？為了玩啊！Let’s play！」

到安可環節，他特別選唱方大同作曲的〈倒帶人生〉，坦言踏入中年後感悟：「有時候減掉一些東西反而更自在，簡約也是一種舒服的狀態。」更自爆整個巡演後將「閉關修煉」：「當整個演唱會停下來之後，下一輪應該是休息一段稍為長的時間，我必要把我的小肚呢.....對！我的太太，我的婚姻.....」然後笑道，「我來高雄出門前，她最後一句叮囑是 : 睇住你個『肚腩』，你的膽固醇！肚腩沒了，膽固醇先會消失。謝謝夫人！」引得台下觀眾哈哈大笑，他更搞笑預告：「有機會下次演唱會你們會看到一個...」然後裝了一個很Chok的姿態，「到時候，我可能連把手放旁邊或背後都很難直挺貼住身體(因為背肌練得太發達)」引發全場大笑。

最後，Eason特別感謝高雄觀眾全程投入：「目前巡演已進行至第160場，他坦言進入倒數階段：「現在真的有『做一場少一場』的感覺，代表團隊謝謝大家讓我們有機會繼續。」