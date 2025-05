KKBOX香港風雲榜丨姜濤打頭陣一舉動感滿意　MC唱功輸前輩歌手？

《第七屆 KKBOX 香港風雲榜 - The Beat Goes On》今晚(31日)在亞博舉行,姜濤打頭陣演唱,跳唱《On a Sunny Day》及《白果》,除有八位舞蹈員伴舞外,還有煙火效果,推高現場氣氛,姜濤唱完似乎好滿意自己表現,結尾做出V字手勢。

姜濤打頭陣獻唱。(葉志明 攝)

姜濤打頭陣獻唱。(YouTube截圖)

連唱兩快歌。(YouTube截圖)

連唱兩快歌。(YouTube截圖)

似乎好滿意自己表現。(YouTube截圖)

臨尾舉V手勢。(YouTube截圖)

而一直被認為MIRROR團中唱歌擔當的柳應廷(Jer)向方大同致敬環節似乎有點失準,Jer首唱《黑洞裡》被指第一粒音已經走音,遊走在走音邊緣,之後與黃妍合唱《愛愛愛》、《小小蟲》、《夠不夠》和《好不容易》的Medley,網民留言:「唔啱音?」「Jay Fung or MC will be better」、「唱唔到,點解要揀呢首歌?」「就咗女key」、「都係方大同最好」。

Jer被指唔啱唱方大同歌。(YouTube截圖)

Jer同黃妍合唱有點吃力。(YouTube截圖)

網民覺得係就咗女聲。(YouTube截圖)

覺得阿Jer未達水準,黃妍唱得較好。(YouTube截圖)

黃妍唱功獲讚。(葉志明 攝)

黃妍係實力派女歌手。(葉志明 攝)

Jer之後與張天賦(MC)和陳健安(安仔)合唱《告別娑婆》和《以正義之名》,網民就大讚安仔是三人之中唱得最好,留言:「安仔太勁」、「MC唔入咪~聽唔到唱乜」、「On仔係最後,年資都不同,冇得比!」、「Jer呢首好返少少,但唱方大同嘅歌就......」、「On仔真音響測試員」等。

Jer、張天賦和陳健安合唱,都被指是唱家班。(YouTube截圖)

MC落力獻唱。(YouTube截圖)

Jer之後狀態回勇,愈唱愈好。(YouTube截圖)

安仔唱solo全場掌聲。(YouTube截圖)