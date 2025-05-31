KKBOX香港風雲榜丨姜濤打頭陣一舉動感滿意　MC唱功輸前輩歌手？

《第七屆 KKBOX 香港風雲榜 － The Beat Goes On》今晚（31日）在亞博舉行，姜濤打頭陣演唱，跳唱《On a Sunny Day》及《白果》，除有八位舞蹈員伴舞外，還有煙火效果，推高現場氣氛，姜濤唱完似乎好滿意自己表現，結尾做出V字手勢。

姜濤打頭陣獻唱。（葉志明 攝）

姜濤打頭陣獻唱。（YouTube截圖）

連唱兩快歌。（YouTube截圖）

連唱兩快歌。（YouTube截圖）

似乎好滿意自己表現。（YouTube截圖）

臨尾舉V手勢。（YouTube截圖）

而一直被認為MIRROR團中唱歌擔當的柳應廷（Jer）向方大同致敬環節似乎有點失準，Jer首唱《黑洞裡》被指第一粒音已經走音，遊走在走音邊緣，之後與黃妍合唱《愛愛愛》、《小小蟲》、《夠不夠》和《好不容易》的Medley，網民留言：「唔啱音？」「Jay Fung or MC will be better」、「唱唔到，點解要揀呢首歌？」「就咗女key」、「都係方大同最好」。

Jer被指唔啱唱方大同歌。（YouTube截圖）

Jer同黃妍合唱有點吃力。（YouTube截圖）

網民覺得係就咗女聲。（YouTube截圖）

覺得阿Jer未達水準，黃妍唱得較好。（YouTube截圖）

黃妍唱功獲讚。（葉志明 攝）

黃妍係實力派女歌手。（葉志明 攝）

Jer之後與張天賦（MC）和陳健安（安仔）合唱《告別娑婆》和《以正義之名》，網民就大讚安仔是三人之中唱得最好，留言：「安仔太勁」、「MC唔入咪~聽唔到唱乜」、「On仔係最後，年資都不同，冇得比！」、「Jer呢首好返少少，但唱方大同嘅歌就......」、「On仔真音響測試員」等。

Jer、張天賦和陳健安合唱，都被指是唱家班。（YouTube截圖）

MC落力獻唱。（YouTube截圖）

Jer之後狀態回勇，愈唱愈好。（YouTube截圖）

安仔唱solo全場掌聲。（YouTube截圖）