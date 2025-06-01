周殷廷見證中學生籃球打入決賽受啟發　新歌搵8組運動員擔綱拍MV

周殷廷近年忙著去不同學校進行School Tour，在張振興伉儷書院演出時，有一位同學舉手問YT，如果他們（籃球隊）於學界精英籃球賽中成功打入決賽，可否於決賽當天前來觀看他們比賽，YT 一口答應。數星期後，YT 收到很多DM，得悉他們成功打入決賽，YT 有感而發，寫了《上場》這首歌。

周殷廷去張振興伉儷書院演出時，有一位同學舉手問YT，如果他們（籃球隊）於學界精英籃球賽中成功打入決賽，可否於決賽當天前來觀看他們比賽，YT一口答應。數星期後，YT得悉他們成功打入決賽，有感而發寫了《上場》這首歌。

曾是籃球運動員的YT，對比賽有很深的感受，「成長時期我遇到很多痛苦或者好低潮的時候，我會聽一些『好行』的 Rap 鼓勵自己，所以我好想可以送一首歌給每一個面對低潮，正在孤軍作戰的人。」

曾是籃球運動員的YT，對比賽有很深的感受，希望送一首歌給每一個面對低潮，正在孤軍作戰的人。

《上場》由YT包辦曲詞編監導，是他第一次嘗試寫Rap，亦是他眾多首自己寫的作品中，構思和創作花最長時間、並且最難寫的一首歌。MV邀請了8個不同單位的運動員參與拍攝，整個拍攝歷時4日，資料搜集和處理相關拍攝申請更長達數星期。MV以紀錄片風格拍攝，拍攝場地以運動員成長地方和日常練習作為依據，務求把運動員最真實的生活呈現大家眼前。

《上場》由YT包辦曲詞編監導，是他第一次嘗試寫Rap，亦是他眾多首自己寫的作品中，構思和創作花最長時間、並且最難寫的一首歌。

MV邀請了8個不同單位的運動員參與，以紀錄片風格拍攝，拍攝場地以運動員成長地方和日常練習作為依據，務求把運動員最真實的生活呈現大家眼前。

張振興伉儷書院最終雖然亞軍止步，但令YT 深深想起在賽場上，無論結果輸贏，「戰場」把運動員緊扣在一起，每一個運動員都是為了同一個目標奮鬥。經歷無數次失敗，運動員身上每一道傷痕都是常人無法理解的挫折。日復日的艱苦訓練，揮灑過無數汗水與淚水，儘管力氣用盡，仍未因此停下，直至站在聚光燈下上場前的那一刻。

張振興伉儷書院最終雖然亞軍止步，但令YT啟發甚多，他更邀請這對學界球隊參與今次MV。

YT 將自己對夢想的十年磨礪、永不退縮的堅韌，透過《上場》向大家展示，用音樂歌頌運動員的奮鬥精神，獻給每一個在人生舞台上為夢想奮鬥的人。或許在追夢路途會遇到很多挫折，但只要不被打倒，反而更用力的站起來，總有成功的一天。「無論在哪個領域，只要懷抱熱情，付出努力，每一次『上場』都將是你最閃耀的時刻。」他說。

是次參與 MV 拍攝之八個不同運動項目，其中包括：

張振興伉儷書院男子籃球隊

順德聯誼總會鄭裕彤中學女子排球隊

中國香港足球代表隊 - 陳肇鈞 & 顏卓彬

霹靂舞運動員 - Bboy Think 曾子驊

競技體操運動員 - 陳卓琳

田徑運動員 - 陳一樂

游泳運動員 - 盧梓霖

泰拳運動員 - 庾滺珮

順德聯誼總會鄭裕彤中學女子排球隊

中國香港足球代表隊 - (左)陳肇鈞 (右) 顏卓彬

霹靂舞運動員 - BboyThink 曾子驊

競技體操運動員 - 陳卓琳

田徑運動員 - 陳一樂

游泳運動員 - 盧梓霖