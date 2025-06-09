G-DRAGON澳門演唱會 多區出現打卡勝地促進經濟

韓流天王G-DRAGON相隔多年再度展開個人世界巡演，《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] 》將於8月9 - 10 日在香港亞洲國際博覽館ARENA舉行，絕對是萬眾期待的暑期樂壇盛事，不單止外地粉絲會到港觀賞這個天王級韓星演唱會之餘順道留港消費，同時也會掀起一浪接一浪的粉絲經濟，適逢近期香港多個大、小型演出場地落成，相信必定能吸引更多不同類型的歌手來港獻藝。

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN MACAU》日前6月6日至8日於澳門銀河綜藝館一連舉行三場，演出期間不僅場內座無虛席，場外亦因粉絲熱情應援掀起一波波話題高潮，令整個城市猶如置身一場大型音樂嘉年華！ 除了入場支持，有粉絲群組自發租用旅遊巴士改造成「GD專車」，為外地歌迷提供口岸至澳門的免費穿梭巴士服務，貼心安排令樂迷大呼感動。

眾多歌迷更響應網上粉絲號召，與包括氹仔官也街在內的多區餐飲店、Cafe、飲品店攜手舉辦自發性應援活動，為澳門各地注入濃厚韓流色彩。 不但如此，許多歌迷更手持官方應援「手燈」，走遍澳門大街小巷與應援點的偶像海報、人型立牌以及遍佈全澳的LED廣告牌合照打卡，連日來多個社交平台可謂洗版式呈現GD魅力；而有本地特色Cafe更把握時機推出主題飲品及甜點，其中一款外型酷似G-DRAGON經典花花手燈的造型蛋糕，更成為熱門話題，吸引大批粉絲與旅客朝聖，進一步帶動本地文創與餐飲消費熱潮。

在粉絲自發性應援的帶動下，澳門三日內不僅成為韓流迷心中聖地，也成功將音樂演出轉化為全民參與的文化盛事。無論是城市街頭，還是各類社群媒體平台，處處可見席捲全球的龐大「粉絲經濟」，G-DRAGON作為亞洲流行文化標誌的強大影響力，也讓「演藝之都」澳門再一次成為全球矚目的娛樂焦點。