重慶夜店驚現山寨版Lady Gaga 還原舞台設計網民驚訝撞樣江欣燕

樂壇天后Lady Gaga正舉行舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》，早前更相隔13年重返新加坡開騷，吸引不少內地及香港觀眾到新加坡欣賞演唱會，令全球陷入Gaga狂熱。不過日前竟然有網民驚現「Lady Gaga」現身重慶夜店，更將演唱會現場還原，掀起網民熱議。

Lady Gaga正舉行舉行巡迴演唱會《The Mayhem Ball》。（X)

Lady Gaga的巡回演唱會的舞台設計令人歎為觀止。（Getty Images）

Lady Gaga的演出非常有吸引力。（Getty Images）

日前有網民在重慶夜店驚見「Lady Gaga」，更還原了世界巡迴演唱會的高台紅裙造型兼獻唱《Abracadabra》，並將片段分享到社交網，並留言表示：「重慶的夜店已經是Next Level 竟然把Lady Gaga的演唱會搬進現場 還全開麥演唱，中間不慎跌倒還能臨危不亂 堪稱史詩級表演」。

重慶夜店驚現山寨版Lady Gaga。（threads）

有網民笑言片中人撞樣江欣燕。（threads）

其實唱的唔錯。（threads）

仲落台同觀眾互動。（threads）

網民大讚模仿Lady Gaga的女子表情及姿態都非常到位。（threads）

有不少網民看到片段後，都大讚模仿Lady Gaga的女子無論表情及姿態都非常到位，雖然沒有Gaga唱功那麼穩定，但已經算不錯了，亦有香港網民搞笑指這位「山寨版Lady Gaga」撞樣香港藝人江欣燕：「以為係江欣燕復出」、「就普通人來說，這也太像」、「唱功很強，舞台魅力也是滿的」、「唱得也真不錯」、「第一眼以為江欣燕」。

片中扮演Lady Gaga的是2009年參加《快樂女聲》的潘虹樾。（小紅書）

Gaga本人都轉發過潘虹樾扮自己的片段。（小紅書）

另外，有眼利的網民留意到片中扮演Lady Gaga的是2009年參加《快樂女聲》的潘虹樾，當年她在節目中奪得全國總決賽第八名而成為歌手。翻看她的社交網，她不時都會扮演Lady Gaga拍攝唱歌片段，就連Gaga本人都轉發過她的片段。