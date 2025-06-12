Taylor Swift傳與球星男友低調祕婚 15年換12任男友封男神收割機

天后Taylor Swift過去情史豐富，15年換了12任男友，自2023年與堪薩斯酋長球星男友Travis Kelce拍拖後，兩人多次被拍拖甜蜜拍拖，Taylor更現身超級碗賽事力撐男友。如今兩人拍拖近兩年，感情甜蜜又穩定，近日驚爆兩人已低調祕婚。

Taylor Swift自2023年開始與堪薩斯酋長球星男友Travis Kelce拍拖。（Getty Images）

兩人經常高調放閃。（Getty Images）

Travis Kelce的好友、芝加哥熊隊球員Cole Kmet上周舉辦婚禮，婚禮策劃人Ellie Nottoli社交平台分享當天現場的細節時，更分享了一張邀請函的信封，上面寫著「Taylor & Travis Kelce」，瞬間引爆粉絲的想像力。有大批粉絲看到照片後，都興奮表示「Taylor Kelce？她改姓了嗎？！」、「是不是已經結婚了？」。不過有理性的網民就透露，這種寫法在婚禮上很常見，即便情侶尚未結婚，也會為了美感或簡潔這樣寫名字。

婚禮策劃人Ellie Nottoli社交平台分享當天一張邀請函的信封，上面寫著「Taylor & Travis Kelce」。（IG圖片）

外界極度關注Taylor與Travis戀情的未來走向，早前一位知情人士向《每日郵報》透露，大家都在等待Travis向Taylor的父母提親，據知她的家人對這段關係非常支持，已經迫不及待想看到他們訂婚。另外，Taylor在15年間換12任男友，被封為「男神收割機」，前度包括有：音樂才子John Mayer、荷里活男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）、Taylor Lautner、Harry Styles、Joe Jonas、Calvin Harris、湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）。