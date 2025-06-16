麥浚⿓演唱會揭開續董折浦銘⼼愛恨故事 6.21林嘉欣Marf聯手解謎

麥浚⿓即將於6⽉21假香港亞洲博覽館Arena舉⾏演唱會《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》，作為醞釀三年的《The Album》系列最終章，這場演唱會將以舞台劇形式呈現，帶領「董浦」迷解開董折與浦銘⼼糾葛⼀⽣的愛恨謎團，為這段傳奇故事畫上句點。

麥浚⿓即將於6⽉21假香港亞洲博覽館Arena舉⾏演唱會《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》。（IG圖片）

距離演出僅剩⼀周，Juno近⽇全情投入綵排，他笑⾔進度良好，已經跟⾳樂團隊開始練習。Juno強調今次跟以往幾次演出略有不同，從故事、歌曲旋律到歌詞都能觸動他的神經，綵排時常因情緒波動⽽難以控制。「這場演唱會的影像設計別出⼼裁，尤其是與林嘉欣的幾場對⼿戲，⽂字之外的情感最讓我動容。有⼀場她哭的畫⾯，連鏡頭外的我也忍不住落淚。」Juno表示，希望觀眾能熟悉故事背景，透過演出更深刻地感受董折的第⼆段感情，與他⼀同沉浸在動⼈情緒中。

Juno近⽇全情投入綵排。

Juno近⽇全情投入綵排。

今次演唱會嘉賓陣容備受矚⽬， Juno透露部份名單：「除了林嘉欣，陳漢娜（Hanna）將飾演女兒董浦，還有邱彥筒（Marf）、江熚⽣（AK）、Novel Fergus等加入……最令⼈期待的是⼀位⼤家非常熟悉的神秘嘉賓，⾝分暫時保密，要賣個關⼦！」為完美呈現故事，Juno不僅為新⾓⾊融入劇情，同時⼜要進⾏密集式綵排，更笑言：「休息時間越來越少，但就快開騷了，我諗忙完才好好休息吧！」

林嘉欣將會擔任演唱會嘉賓。

林嘉欣將會擔任演唱會嘉賓。

《The Album》系列是以1986年切爾諾⾙爾核洩漏事件為背景的⾳樂企劃，講述董折與浦銘⼼糾葛⼀⽣的愛恨故事，震撼樂壇。如今，適逢系列五周年，Juno以全新番外篇《Juno Mak Presents:The Album: In the Name of a Father.》回歸，結合⾳樂與舞台劇元素，為觀眾帶來⼀場視聽演唱會，並於6⽉21⽇登陸香港亞洲博覽館Arena，揭開這段傳奇的最終謎底。