麥浚龍演唱會6.21故事延伸亞博 超級神秘嘉賓最後揭「終」

由Live Nation主辦的《Juno Mak Presents: The Album: In the Name of a Father.》演唱會將於2025年6月21(星期六)假香港亞洲博覽館Arena隆重舉行。作為麥浚龍（Juno）醞釀三年的《The Album》系列最終章，這場演唱會將以舞台劇形式呈現，帶領「董浦」迷解開董折與浦銘心糾葛一生的愛恨謎團，為這段傳奇故事畫上句點。

距離演出僅剩一周，Juno近日全情投入綵排，與音樂團隊密鑼緊鼓地準備，他笑言進度良好，已經跟音樂團隊開始練習。Juno強調今次跟以往幾次演出略有不同，打從故事、歌曲旋律到歌詞都能觸動他的神經，綵排時常因情緒波動而難以控制。「這場演唱會的影像設計別出心裁，尤其是與林嘉欣的幾場對手戲，文字之外的情感最讓我動容。有一場她哭的畫面，連鏡頭外的我也忍不住落淚。」Juno表示，希望觀眾能熟悉故事背景，透過演出更深刻地感受董折的第二段感情，與他一同沉浸在動人情緒中。

演唱會的嘉賓陣容備受矚目， Juno終於肯透露部份名單：「除了林嘉欣，陳漢娜（Hanna）將飾演女兒董浦，還有邱彥筒（Marf）及Novel Fergus等加入……最令人期待的是一位大家非常熟悉的神秘嘉賓，身分暫時保密，要賣個關子！」為完美呈現故事，Juno不僅為新角色融入劇情，同時又要進行密集式綵排，笑言：「休息時間越來越少，但就快開騷了，我諗忙完才好好休息吧！」

《The Album》系列是以1986年切爾諾貝爾核洩漏事件為背景的音樂企劃，講述董折與浦銘心糾葛一生的愛恨故事，震撼樂壇。如今，適逢系列五周年，Juno以全新番外篇《Juno Mak Presents:The Album: In the Name of a Father.》回歸，結合音樂與舞台劇元素，為觀眾帶來一場視聽演唱會，並於6月21日登陸香港亞洲博覽館Arena，揭開這段傳奇的最終謎底。