容祖兒街頭放送數百人迫爆等派糖 作曲人J.Arie路過 神巧合被捕獲

日前，容祖兒推出全新廣東作品《但你要甜》，為宣傳新歌，昨日（22日）出動「糖果車」巡遊旺角、尖沙咀及銅鑼灣派糖，實行將甜蜜送到街頭。活動期間驚喜一浪接一浪，除了有台灣粉絲專程飛來撐場，祖兒更突襲糖果車，引來數百人圍觀，號召力驚人。

糖果車除了大派免費軟糖，又不停loop住祖兒新歌MV，整條街都充滿着《但你要甜》的歌聲。期間祖兒突然現身尖沙咀及銅鑼灣兩站，即引來數百途人及粉絲圍觀，場面墟冚！祖兒更在車上親手派糖兼跟粉絲合照，期間更玩即興小測驗考驗歌迷，問到新歌歌名時，歌迷秒速答中：「《但你要甜》！」祖兒即話：「唱兩句嚟聽吓。」歌迷立即「九秒九」唱出副歌，祖兒興奮歡呼，並滿意地說：「真係識㗎喎。」另外，亦有台灣歌迷專程早一日飛來香港，昨日跟足糖果車三站，活動結束後隨即返台，展現十足支持。

除此之外，銅鑼灣站更有驚喜！《但你要甜》作曲人J.Arie（雷深如）剛巧路過，即被「捕獲」上車。祖兒興奮問到：「為咗首新歌，我哋做到嘢㗎。滿唔滿意首新歌呀？」J.Arie冧爆回應：「好鍾意，你唱得好好聽呀。」祖兒即謂：「多謝你呀，哎吔！真係好有緣份呀。多謝你寫咗一首咁好聽嘅歌俾我。」J.Arie則回應：「多謝你完美嘅演繹，太好聽啦！多謝你呀。」