BIG FOUR相隔13年推出新歌 張衞健自爆「大鬧」古裝街百厭事蹟

由張衞健（Dicky）、許志安、蘇永康（阿公）和梁漢文（Edmond）組成的BIG FOUR將於今年8月9至11日舉行一連三場紅館演唱會，相隔13年，BIG FOUR推出新歌《赤子們》並拍攝MV，更邀得金像獎最佳剪接李謙明擔任MV導演、朱琳填詞、雷頌德作曲、編曲，並與楊鎭邦共同監製。。四子於鏡頭前後盡顯默契連爆笑料，Dicky更爆出當年於清水灣電視城「大鬧」古裝街的百厭事蹟。

BIG FOUR將於今年8月9至11日舉行一連三場紅館演唱會。

MV其中一幕，四子以包揼方式分成兩隊大玩足球機，Dicky和安仔大戰蘇永康與梁漢文。他們玩得非常投入氣氛高漲，Dicky還激動得舉起足球機的一邊，笑言是「三十六計，搬為上計」。比賽過後，足球機零件散落一地，場面搞笑。阿公與Edmond最終以15比8獲勝，阿公更獲封「神射手」。他指着梁漢文假裝生氣說：「呢個衰公最初Part到我時嗌『哎吔』，即係諗住Part到許志安就贏30比8？」梁漢文笑言：「點都好，最唔想Part到你囉，但估唔到你係呢場波嘅『神射手』，入得最多係你。」

BIG FOUR相隔13年推出新歌。

接着，BIG FOUR抽籤決定拍攝對嘴唱歌部份的先後次序，蘇永康抽中紅色籤成首位拍攝，意味着最早收工，但拍攝期間，鏡頭後的三位兄弟不斷大聲朗讀歌詞，令他哭笑不得。在鏡頭後四子同樣玩得開心，許志安等埋位時除去西裝外套休息，蘇永康立即拿起攝錄機拍攝他強壯的手臂，又與張衛健和許志安偷伯準備中的Edmond，現場笑聲不斷。此外，許志安的歌迷還精心準備應援食物給台前幕後，非常有心。

四子兄弟情深厚。

四位兄弟聚頭勾起不少當年難忘回憶，張衛健更大爆90年代在清水灣電視城「大鬧」古裝街一事，梁漢文聞言緊張問道：「呢單嘢講唔講得㗎？」張衛健說：「講得，佢哋啲高層都知，你唔知我俾高層捉咗入去咩？我哋夜晚去古裝街玩，十個人分成兩邊，匿埋再追射...」許志安補充說：「周潤發、趙雅芝拍《上海灘》，周潤發衝入教堂嗰個位。（蘇永康大叫：程程！）就係撞爛晒嗰度啲玻璃。」

張衞健自爆「大鬧」古裝街百厭事蹟。

張衛健描述當時的情況，說：「有人當咗自己係隊長，揸住支槍去到玻璃嗰度『轟』一聲，真係亨爆咗塊玻璃，再隊支槍出去話『一齊嚟！』我唔敢，呢個人係四個當中其中一個。」他續說：「隔咗兩日，有人話珍姐（曾勵珍）想見你。珍姐話『你哋玩到冇嘢好玩？係咪好掛住返嚟古裝街開工？有冇搞錯，教堂塊玻璃俾你哋打爛，要你賠添呀，呢度唔係俾你玩。』我話知道。」安仔笑說：「成條古裝街地下都係BB彈。」張衛健再分享：「我哋試過『走鬼』，因為有保安聽到聲。」梁漢文說：「佢揸架保安車入嚟，開個大燈照住我哋話『你哋好出嚟啦喂』，跟住張衞健匿埋喺車底，太多好笑嘢。」

蘇永康。

許志安。

梁漢文。

相識多年共同經歷了很多，問到四位最不想BIG FOUR做什麼活動時，許志安直言謝絕與三位兄弟一齊影貼紙相，他說：「有啲尷尬，四個男人走入去個框框影相。」話口未完，蘇永康卻指BIG FOUR曾於日本影貼紙相，他回憶說：「90年代有次我哋四個去日本，嗰時有啲影相機，我哋四個迫入去影過一次，但張相就冇咗啦。」張衛健和梁漢文點頭表示有印象，梁漢文隨即分享影貼紙相的趣事：說：「嗰時喺香港世貿有一層全部都影貼紙相，我好明顯被迫㗎啦。嗰時快快手影完，又唔識睇啲日文，Upload咗自己幅相上去，又唔知點搞，嚇到我即刻走。」令全場爆笑。