SEKAI NO OWARI演唱會2025香港｜門票公售攻略+購票連結+座位表

日本人氣樂團SEKAI NO OWARI（又名：世界末日）4位成員主唱Fukase、吉他手Nakajin、鋼琴手Saori和戴著小丑面具的DJ LOVE時隔6年再度來港！即將帶著他們全新的亞洲巡迴演唱會2025《Phoenix》於2025年9月30日在亞洲博覽館舉行一場演出。即刻看內文了解如何搶飛、優先訂票詳情及場地座位表！



SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港 | 公開發票

購票連結：Cityline

公開發售：2025年7月9日（星期三）下午3時起

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SEKAI NO OWARI演唱會2025香港(livenationhk@Instagram)

SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港 | 詳情

演唱會日期：2025年9月30日 (星期二)

演唱會時間：晚上8時

演唱會地點：亞洲國際博覽館Hall 10

門票價錢：HKD 999 / 799 (全企位)

優先訂票：滙豐Mastercard信用卡及Live Nation 會員優先購票

購票平台：Cityline

公開發售：2025年7月9日（星期三）下午3時起

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SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港 | 優先訂票(已完結)

請留意滙豐Mastercard及Live Nation官方渠道公佈的優先購票細則。持滙豐Mastercard信用卡人士可於指定時間內優先購票；Live Nation會員則需提前註冊並登入會員帳戶以享受優先購票權利。

滙豐Mastercard信用卡優先訂票(已完結)

購票時間:2025年7月7日（星期一）下午3時至晚上11時59分

購票平台：Cityline

Live Nation 會員優先購票(已完結)

購票時間:2025年7月8日（星期二）下午3時至晚上11時59分

購票連結：待更新

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SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港 | 座位表

SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港座位表(livenationhk@Instagram)

SEKAI NO OWARI 演唱會2025香港 | 歌單

雖然目前尚未公布SEKAI NO OWARI ASIA TOUR 2025「Phoenix」香港站的具體歌單，但樂迷們可以參考他們最近在日本舉行的 SEKAI NO OWARI FANCLUB ZEPP TOUR 2025「INSTANT RADIO」的演出歌單，從中預測部分可能出現的曲目。

SEKAI NO OWARI「FANCLUB ZEPP TOUR 2025」演出歌單：

M01. 周波数

M02. プレゼント (Present)

M03. 世界平和

M04. 不死鳥 (Fushichou)

M05. PLAY

M06. Romantic

M07. Error

M08. Witch

M09. 琥珀

M10. Almond Chocolate

M11. 逆襲のピエロ 2

M12. 栞

M13. デッドエンド (Dead End)

EN01. Fight Music

EN02. インスタントラジオ (Instant Radio)

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