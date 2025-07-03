Lewis Capaldi因患妥瑞症暫別休養 相隔2年推出新歌回歸歌壇

蘇格蘭創作歌手Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅，其搞笑又不修邊幅的形象深得網民及歌迷愛戴。一直飽受妥瑞症（Tourette Syndrome）困擾的Lewis於2023年在Glastonbury音樂節上表演時，妥瑞症再度發作，無法控制的抽搐導致他演唱中斷，而現場觀眾自發性的替他唱完剩下的部分，感動畫面仍記憶猶新。演出結束後不久Lewis向粉絲宣布他將暫時退出舞台，專注於自己的心理及身體健康。相隔2年，他終於帶著最新單曲《Survive》正式重返歌壇。

Lewis於2023年在Glastonbury音樂節上表演時，妥瑞症再度發作。（Getty Images）

Lewis妥瑞症再度發作，無法控制的抽搐導致他演唱中斷。（Getty Images）

相隔兩年，Lewis Capaldi日前驚喜現身Glastonbury音樂節，一出場就獲得大批歌迷歡呼，場面感動。演出過後，Lewis宣布將會在英國及愛爾蘭多個市舉行巡迴。另外，Lewis相隔兩年終於推出新歌《Survive》，這首歌講述了Lewis在與妥瑞症對抗過程中所經歷的心理挑戰。

相隔兩年，Lewis Capaldi日前驚喜現身Glastonbury音樂節。（Getty Images）

Lewis曾表示：「我以前總能享受演出的每一秒鐘，我曾希望休息三星期就能好起來，但事實上我還在學習適應妥瑞症帶來的影響。我最害怕的就是我不夠好，曾經有過無法起床的早晨。」在這首激動人心且毫不掩飾的歌曲中唱到，這首歌直面自我懷疑和絕望的心理健康挑戰，但在副歌中卻展現出不屈的精神：「『我發誓我會活下去，儘管這會要了我的命，我會站起來再試一次，即使這是我最後的事情。』」，當他獻唱新歌時，有不少台下歌迷都忍不住感動落淚。

Lewis相隔兩年終於推出新歌《Survive》。