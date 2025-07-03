Idol Girls 與吳崇銘唱《心急人上》 型佬𣊬間被少女心重燃唱跳癮

25位「Idol Girls偶像女生一期生」自五月正式亮相後，這股「女團旋風」隨即吹遍多個地區，銅鑼灣、沙田、馬鞍山、荃灣等各大商場亦有她們的蹤影，每次都吸引大批粉絲到場支持。日前，24位一期生與同屬Green Music的KING 吳崇銘現身葵芳新都會廣場出席《IdG Sing2King》活動，大唱經典廣東歌之餘，她們竟然「整蠱」師兄，力邀對方齊齊跳唱《心急人上》，KING事後笑指幸好未有被考起：「佢哋好可愛，搞到我都忍唔住流露咗啲少心女！」

除了正參與大學海外交流的Tiffany未能出席，24位一期生齊齊現身活動，與師兄一口氣獻唱《給自己的信》、《Shall We Talk》、《樂天女孩》、《好心好報》及《留下來的人》五首歌。近年以「DJ King」身份主力製作電子音樂的KING，久未於公開活動獻唱，他笑指初時有點緊張：「好耐冇用呢個身份（歌手）見大家，都有少少緊張，仲要帶住成班小師妹，原本諗住着得校園feel少少襯返佢哋，而家搞到我好似阿Sir咁。」

早前宣布正式加盟Sony Music HK旗下廠牌Green Music的他，終於推出個人作品《掛念你你好嗎》，一期生當然要把握機會與KING合唱新歌，25人齊齊演繹這首柔情新作，令現場粉絲聽得着迷。其後，一期生更力邀KING「回禮」，跳唱經典女團歌《心急人上》，24位小師妹活力十足，可愛度爆燈的氛圍下，KING亦忍不住一同「合跳」兼派心，他笑言被少女心感染：「見到佢哋成班聚埋，真係好有力量，啱啱又唱完《掛念你你好嗎》，令我諗起C AllStar班兄弟，有人一齊玩真係好開心。」問到KING會否再有機會與一期生合作？他直言被「燒」：「雖然我平時冇跳開啲咁少女嘅歌，但係跳唱真係好好玩，有機會我都想做跳唱歌，到時再搵佢哋一齊玩。」

一期生們於活動後，主動走到粉粉區，瘋狂簽名、派心合照，場面墟冚。她們更感激師兄力撐：「我哋仲係練習生就可以同KING一齊演出，喺佢身上學到成為歌手嘅專業。開騷前突然落咗場大雨，我哋個個都好擔心，但係KING同我哋講『The show must go on』，唔可以令嚟咗嘅人失望。」她們透露平日除了排舞，亦有努力練歌，希望能與不同歌手合作：「我哋知道自己仲有好多不足嘅地方，好多謝網民對我哋手下留情，同埋Fans們真係好正，次次都拉晒banner嚟支持我哋，好感動。」Idol Girls偶像女生一期生將繼續到不同地區演出，敬請期待。