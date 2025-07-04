鄧麗欣澳門演唱會 7.7優先購票 新歌《立斷》親自填詞

鄧麗欣（Stephy）於今年3月完成一連三場的紅館演唱會後，歌迷反應熱烈紛紛表示「唔夠喉」，主辦機構決定推出澳門站！Stephy將於9月20日在澳門威尼斯人綜藝館舉行「STEP by STEPHY鄧麗欣演唱會澳門站2025」，門票分為港幣$1388、$988和$688，7月7日早上十時起，於www.hotdogtix.com優先購票，粉絲們萬勿錯過。

距離澳門演唱會還有三個月時間，Stephy透露正密鑼緊鼓籌備中，首要任務是操肌。她曬出「老鼠仔」笑說：「完咗香港站我唔係偷懶，係肩頸有少少勞損，所以唔敢做太多劇烈運動，要休息返啲肌肉先，嗰幾個月都冇乜舉重，啱啱開始返做運動。」歌單編排上，她指目前努力收集大家意見，說：「大家想轉歌單定唔想？又或者想聽咩歌？我自己都要諗一諗。」

籌備演唱會的同時，Stephy亦捉緊時間推出新歌《立斷》，由蘇道哲編曲和監製、謝芊彤作曲，並與Stephy一同填詞。Stephy透露收到芊彤的Demo時已經是很完整的作品，除了很喜歡歌曲旋律外，部分歌詞亦道出自己心聲，於是促成了今次的合作。Stephy解釋說：「講緊一段圍繞咗我好長時間、情緒糾結嘅關係，今日自己成長咗，經歷咗咁多嘢之後，懂得將呢啲情緒斷開，唔好俾自己糾結喺唔開心嘅狀態入面。佢仲有更深層嘅意義，但好多嘢唔想講得太白，希望大家聽歌、睇歌詞時思考下。」

《立斷》MV由Oscar執導，Stephy不但上山下海，還經歷酷熱天氣和滂沱大雨！拍攝當天的早上，Stephy於33度的烈日下到海灘拍攝落水鏡頭，她赤腳漫步在石堆上，優雅背後卻忍受着腳板刺痛。一Cut機，Stephy面露痛苦表情笑說：「我表情係咪都管理得唔錯呢？我仲要懶靚咁，但其實好痛。」

下午轉戰山頭拍攝與8位Dancers跳舞時，天色突變下起滂沱大雨，幸好暴雨過後漸變天晴。拍攝前，Stephy與排舞師反覆練習不同的肢體動作，再與Dancers拼湊出唯美畫面。她說：「跳舞同學仔同我跳咗啲好有意思嘅舞步，我都唔好意思話我參與跳舞，主要都係肢體形態，我唔係好識跳現代舞，無謂獻醜就唔跳太多，配合幾個動作咁。佢哋好辛苦，又落雨淋濕晒、又要用紗冚住個頭，見佢哋出晒汗黏住晒啲陰，好多謝佢哋嘅參與。」

接着晚上便到Studio拍攝投影部分，很多不同顏色的圖案投影在Stephy的臉上，她又用指尖輕畫水面形成波浪，攝影師在水缸下捕捉唯美瞬間。Stephy回想着一整天發生的事，說：「經歷咗差唔多四季，今朝就出猛太陽好熱，跟住又好潮濕有春天嘅感覺。下晝就開始落雨、烏雲密佈，但好彩落完雨都拍到想拍嘅部分。夜晚就去返室內拍啲Mood嘢，呢首歌冇特別要講故事，希望攞啲比較靚、有詩意嘅畫面。好好玩，係畫面上講故仔，而唔係用故仔去形容呢首歌。」

HotdogTIX優先訂票

優先購票日期：2025年7月7日（上午10時）至7月9日（晚上11時59分）

優先購票渠道：www.hotdogtix.com 或 HotdogTIX手機應用程式

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演唱會詳情

《STEP by STEPHY鄧麗欣演唱會澳門站2025》

日期：2025年9月20日

時間：8PM

地點：威尼斯人綜藝館

票價：HKD/MOP $1388／$988／$688

主辦機構：寰亞娛樂／東亞娛樂

📣注意事項：有關票務詳情（包括官方售票途徑），請參閱稍後於購票網站公佈之條款及細則說明。主辦機構呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙及招致損失，及會涉及風險，並助長門票炒賣。