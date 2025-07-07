鐵路迷曾傲棐日本叉足電返港 港鐵busking引過百粉絲逼爆現場

歌手曾傲棐Arvin日前出席「港鐵藝術舞台」夏日音樂會，一連唱出四首歌曲，吸引數百樂迷駐足欣賞，場面墟冚！仲不時向Fans「派心心」認真識做：「我真係成日搭港鐵，一陣表演完都諗住就咁搭車走，如果大家車廂見到我，都可以隨時走過嚟問我『攞心心』，但如果我係同屋企人一齊嘅話就打聲招呼先，唔好嚇親佢地。」

Arvin自爆是鐵路迷，這次於港鐵站內表演大呼感受特別，「我住元朗，以前東鐵未有得過海嘅時候，每次過港島就係喺呢度行行行，去到嗰邊搭車，所以第一次喺呢度唱歌俾大家聽係好特別。」

原來Arvin六月時到日本旅居一個月，但笑言「欠片債」在假期都有拍片工作，仲為新歌mixing：「公司就嚟『劈』我啦，我要返去剪片！其實在當地都有錄歌，音樂創作上都有很大啟發，製作節奏都比香港快。」講到日本之旅的難忘時刻，原來又跟鐵路有關：「關東嘅新幹線我搭晒啦！點解會對日本嘅情有獨鍾呢？因為我由細到大都住元朗，元朗嗰架『千九公主』就係日本做嘅，所以我一路都好想去日本睇吓啲鐵路。」

日內即將推出新歌派台的Arvin，原本打算透露歌名以慰藉fans，點知原來早已洩漏，唯有向MV「埋手」，「MV好睇嘅，因為今次MV我參與得比較少，所以係好睇嘅，哈哈。係關於一啲集體回憶嘅嘢，希望大家睇完之後會有共鳴。」

除此之外，下星期亦是DSE放榜的日子，Arvin以過來人身份為應屆考生打氣：「當年DSE分心Busking和打波，成績未達預期亦意料之內，但其實成績不是一切，最重要是找到發光發熱的地方，當年我都覺得證書很重要，但現在回看又好似不是，路都是由自己行出來。其實擔心都沒有用，善用時間做自己喜歡的事。」