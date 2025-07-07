林家謙《White Summer》紅館演唱會宣布加開兩場　7月7日晚上售票

樂迷引頸期盼的林家謙《White Summer》紅館演唱會，再有加場喜訊！昨晚（6日）林家謙於IG上宣布，終極加開8月19日及20日兩場，共10場的音樂盛宴，與樂迷共渡這個夏天！特別值得一提的是，8月19日開騷日正巧是林家謙3年前首踏紅館的同月同日，深具意義。

林家謙《White Summer》紅館演唱會，再有加場喜訊。

3年前首踏紅館的林家謙，演唱會中曾跟歌迷許下承諾，希望某年暑假再見，今年他終兌現承諾，於紅館舉行林家謙《White Summer》演唱會。首輪預留給歌迷公平抽籤8場門票，已短時間售完，仍是滿足不到大眾需求，林家謙昨晚於社交媒體上公布，終極加開8月19日及20日兩場！一共10晚於紅館跟歌迷共渡這個夏天，令歌迷欣喜若狂。

3年前首踏紅館的林家謙，演唱會中曾跟歌迷許下承諾，希望某年暑假再見，今年他終兌現承諾，於紅館舉行林家謙《White Summer》演唱會。

歌迷昨日紛紛留言給林家謙，大讚「真係大癲」，加場之後，頭場竟然「819」，跟3年前的頭場同一個日子，非常感動及有紀念意義。歌迷紛紛希望可以搶到頭場跟他共渡這個紀念日。秉持「讓真樂迷公平購票」理念，林家謙這次《White Summer》演唱會，首輪採用 了「登記抽籤購票」防牛機制，初宣布已吸引近20萬人登記抽籤購票，昨晚他再公布終極加開2場，並且再為「CLS」預留了819頭場7000張門票 ！

「CLS」可於 7月7日（今晚）晚上7時起，透過專屬通道登記購票，詳情請留意「@terencelam_fans」專頁。加場一出，為不少上輪仍失落於「公開抽籤」的朋友燃點起希望，紛紛網上留言多謝家謙，希望有機會可以819置身「林家場」！此外，今日林家謙亦同步於網上發布新歌《夏日之子》，MV當中學生造型，被歌迷大讚為拿住香蕉的「夏日蕉子」非常可愛。未撲到飛的朋友，請留意最後一輪公售搶票時間！

「CLS」可於 7月7日（今晚）晚上7時起，透過專屬通道登記購票，詳情請留意 @terencelam_fans 專頁。

演出資訊

《保誠保險presents White Summer林家謙演唱會2025 Live at Hong Kong Coliseum》

地點：紅磡香港體育館

日期：2025年8月19-20、22-24、26-27、29-31 日（共10場）

時間 : 8:15PM

終極加場 : 2025年8月19-20日

公售日期及時間：2025年7月9日10:00AM

售票網：www.urbtix.hk

票價：HK$1080 /880 / 680 / 480

主辦機構：A+ / CLL / JPL / Live Nation

唱片公司：TLP

主題贊助：保誠保險

指定信用卡： 渣打國泰Mastercard

率先發售： Trip.com Group

大會指定飲品：道地極品無糖系列

贊助：CATHAY / foodpanda

留一片白：叱咤903