周興哲巡迴演唱會香港站2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表

周興哲演唱會《Odyssey旅程巡迴演唱會》將於2025年9月20日至21日在香港體育館(紅館）舉行，時隔兩年再度重返香港，一連兩晚登上紅館！HKTicketing會在7月21日上午10時優先開賣門票，城市售票網 URBTIX並會在年7月28日開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



周興哲巡迴演唱會香港站2025👉🏻 搶票攻略

周興哲演唱會《Odyssey旅程巡迴演唱會》（周興哲 Eric Chou@Facebook)

周興哲演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期:2025年9月20日至21日

演唱會時間:下午8時15分

演唱會地點:香港體育館(紅館）

門票價錢:HK$1,280 / 980 / 680 / 480

優先訂票平台：HKTicketing

公開發售平台：城市售票網 URBTIX

周興哲巡迴演唱會香港站2025👉🏻 搶票攻略

周興哲香港演唱會2025｜富邦Visa Infinite卡/iN VISA白金卡優先購票

門票發售時間：7月21日上午10時至晚上11時59分

門票限購:每個持卡人最多4張

購票連結: HKTicketing

周興哲香港演唱會2025｜富邦信用卡優先購票

門票發售時間：7月22日上午10時至7月25日晚上11時59分

門票限購:每個持卡人最多4張

購票連結: HKTicketing

周興哲演唱會2025香港｜7.28門票公開發售詳情

門票開賣日期: 2025年7月28日

開賣連結：待更新

周興哲巡迴演唱會香港站2025👉🏻 搶票攻略

周興哲香港演唱會2025｜座位表

待公布

周興哲香港演唱會2025｜3大搶票技巧

技巧1｜開多個不同瀏覽器+用多個裝置同時載入網頁

為了提升搶票成功率，建議在電腦上安裝多款不同的瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE和Safari等。搶票時可以同時開啟這些瀏覽器的頁面，分別嘗試登入售票系統。當天系統會依時間安排排隊，並開放用戶進入購票環節。此外，若有手機或平板，建議同時開啟App或網頁，一起載入售票平台，增加搶票的機會。但要注意避免多台裝置都使用同一WiFi，避免因同一IP地址過多連線而被限制。

技巧2｜熟悉購票流程

搶票時需要依照一定的步驟操作，事先熟悉整個流程能幫助節省寶貴時間，避免錯誤。成功登入後，先輸入驗證碼（不一定要以會員身份登入），接著選擇場次和票數，再填寫信用卡資料完成購買。只要成功選位，系統會暫時保留門票，購票者只需完成付款資料，避免輸入錯誤即可。

技巧3｜預早5至10分鐘載入網頁排隊

在開售當天，建議提前5到10分鐘上網等待，這樣一旦系統開放排隊入口，就能立即點擊進入，增加順利排隊的機會。

周興哲香港演唱會2025｜交通

【1】港鐵：

－港鐵紅磡站：從D4/D5口離開，步行約3-4分鐘即可抵達香港體育館。

【2】巴士：

5C｜慈雲山中 - 尖沙咀碼頭

21｜彩雲 - 紅磡站

8｜九龍站-尖沙咀碼頭

8A｜黃埔花園 - 尖沙咀碼頭

87D｜錦英苑 - 紅磡站

11K｜竹園邨 - 紅磡站

11X｜上秀茂坪 - 紅磡站

260X｜寶田 - 紅磡站

A21｜機場 - 紅磡站

周興哲巡迴演唱會香港站2025👉🏻 搶票攻略