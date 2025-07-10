邊伯賢香港演唱會2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表
韓國男團EXO成員邊伯賢演唱會BAEKHYUN WORLD TOUR [Reverie]將於2025年9月27-28日在亞洲國際博覽館舉行。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
邊伯賢演唱會2025香港｜詳情
演唱會日期:2025年9月27-28日
演唱會地點:亞洲國際博覽館
門票價錢: 待公布
公開發售平台：待公布
邊伯賢香港演唱會2025｜座位表
待公布
邊伯賢香港演唱會2025｜3大搶票技巧
技巧1｜開多個不同瀏覽器+用多個裝置同時載入網頁
為了提升搶票成功率，建議在電腦上安裝多款不同的瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE和Safari等。搶票時可以同時開啟這些瀏覽器的頁面，分別嘗試登入售票系統。當天系統會依時間安排排隊，並開放用戶進入購票環節。此外，若有手機或平板，建議同時開啟App或網頁，一起載入售票平台，增加搶票的機會。但要注意避免多台裝置都使用同一WiFi，避免因同一IP地址過多連線而被限制。
技巧2｜熟悉購票流程
搶票時需要依照一定的步驟操作，事先熟悉整個流程能幫助節省寶貴時間，避免錯誤。成功登入後，先輸入驗證碼（不一定要以會員身份登入），接著選擇場次和票數，再填寫信用卡資料完成購買。只要成功選位，系統會暫時保留門票，購票者只需完成付款資料，避免輸入錯誤即可。
技巧3｜預早5至10分鐘載入網頁排隊
在開售當天，建議提前5到10分鐘上網等待，這樣一旦系統開放排隊入口，就能立即點擊進入，增加順利排隊的機會。
邊伯賢香港演唱會2025｜交通
【1】巴士：
九龍：
E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）
E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）
E22P｜航天城 ↔ 油塘
E22X｜航天城 ↔ 油塘
新界：
A30｜機場 ↔ 梨木樹
A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）
A32｜機場 ↔ 葵涌邨
A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站
A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）
A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）
A37｜機場 ↔ 朗屏站
A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站
A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）
A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）
E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）
E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）
E36P｜航天城 ↔ 上村
E41｜航天城 ↔ 大埔頭
港島：
E11｜航天城 ↔ 天后站
E11A｜航天城 ↔ 天后站
離島、機場及口岸：
A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭
B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）
S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）
S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）
【2】港鐵 ：
（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47
（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72
（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80
*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。