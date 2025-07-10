邊伯賢香港演唱會2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表

韓國男團EXO成員邊伯賢演唱會BAEKHYUN WORLD TOUR [Reverie]將於2025年9月27-28日在亞洲國際博覽館舉行。即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



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韓國男團EXO成員邊伯賢演唱會BAEKHYUN WORLD TOUR [Reverie] （ime.hongkong@Instagram)

邊伯賢演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期:2025年9月27-28日

演唱會地點:亞洲國際博覽館

門票價錢: 待公布

公開發售平台：待公布

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邊伯賢香港演唱會2025｜座位表

待公布

邊伯賢香港演唱會2025｜3大搶票技巧

技巧1｜開多個不同瀏覽器+用多個裝置同時載入網頁

為了提升搶票成功率，建議在電腦上安裝多款不同的瀏覽器，例如Google Chrome、Firefox、IE和Safari等。搶票時可以同時開啟這些瀏覽器的頁面，分別嘗試登入售票系統。當天系統會依時間安排排隊，並開放用戶進入購票環節。此外，若有手機或平板，建議同時開啟App或網頁，一起載入售票平台，增加搶票的機會。但要注意避免多台裝置都使用同一WiFi，避免因同一IP地址過多連線而被限制。

技巧2｜熟悉購票流程

搶票時需要依照一定的步驟操作，事先熟悉整個流程能幫助節省寶貴時間，避免錯誤。成功登入後，先輸入驗證碼（不一定要以會員身份登入），接著選擇場次和票數，再填寫信用卡資料完成購買。只要成功選位，系統會暫時保留門票，購票者只需完成付款資料，避免輸入錯誤即可。

技巧3｜預早5至10分鐘載入網頁排隊

在開售當天，建議提前5到10分鐘上網等待，這樣一旦系統開放排隊入口，就能立即點擊進入，增加順利排隊的機會。

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邊伯賢香港演唱會2025｜交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。

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