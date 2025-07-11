林家謙《夏日之子》MV以iPhone全拍攝　無需換鏡捕捉故事人物情緒

林家謙日前推出了新派台新歌《夏日之子》，其MV以iPhone 16 Pro Max進行拍攝，團隊表示享受靈活的拍攝節奏之餘，亦對作品質素及電影感喜出望外。

林家謙日前推出了新派台新歌《夏日之子》。（IG圖片）

導演Sheng Wong透露今次以iPhone 16 Pro Max拍攝MV，感覺就像平時用電話紀錄日常生活一樣隨心：「對攝影師來說是一種大解放，因為它輕便易用，隨時拿上手就可以紀錄，這樣更容易捕捉到不能錯過的瞬間 。我們特別享受拍攝掟水彈的情節，就像捕捉一班同學在玩耍，效果很自然 、真實而純粹。希望藉此拍攝手法可以重拾青春的年代，珍惜旅程以及遇到的所有經歷。」

今次MV以iPhone 16 Pro Max拍攝。

而團隊調色師Allen就大讚：「A18 Pro 晶片感光元件與 Apple Log 格式影片方便了後期進階調色。特別深刻的部份是夜晚沙灘場景，在Log 格式下調色，有著更大動態範圍，令到拍攝低光夜景情況下，雜訊亦處理得好好！」Sheng補充：「在充足陽光下，Apple Log 的表現尤為突出，顏色處理的自由度極高，保留了大量高光與陰影資訊，搭配支持 Apple 官方或自訂的 LUT，讓後期調色快速準確，增強工作效率，最終達到作品的畫面質感柔和且富有電影感。」

團隊對作品質素及電影感喜出望外。

由於MV故事中有不少下雨和水上鏡頭，也有人造雪和水滴凝定的場面，Sheng認為：「通常拍攝與水有關的題材都是要特別注意和困難的，但 iPhone 的防水規格讓團隊不用再擔心入水問題。此外，4K 120 fps 和2K 240 fps慢動作，可以呈現出水花的另一種感覺，以三種鏡頭加上防水，讓我輕鬆地融入一場水彈大戰和泳池玩水的場景，完全不需更換鏡頭，無顧慮地去地捕捉故事人物的情緒。整體而言，我認為 iPhone 在捕捉情感與講故事兩方面都同時勝任。」

團隊享受靈活的拍攝節奏。

故事中有狹窄的場景和超廣角鏡高動態拍攝，為觀眾提供第一身的視覺體驗。Sheng解釋：「DP架了一台 iPhone 在身上，拍起來感覺就像我在和好朋友們一起去體驗這個世界，拍攝追巴士不停奔跑、踩單車看落雪和玩水，拍完彷彿青春了 。加上 iPhone 輕巧，即使全日拍攝動態鏡頭也可保持高能量，如果轉用大機器就無法做到。第一身角度充滿挑戰，因為連繫到每一位觀眾的主觀視覺，需要小心處理才可發揮到共鳴感。」