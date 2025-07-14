林子祥葉蒨文10月紅館開演唱會　主題白頭到老盼與樂迷一起變老

香港樂壇的兩顆傳奇巨星 — 林子祥與葉蒨文終於合體開show！10月9日至13日，假香港紅磡體育館舉行一連五場的《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會 – 香港站》！由於紅館檔期爆滿，只能舉行五場，7月21日至25日開始優先訂票，各位樂迷準備撲飛喇！

林子祥與葉蒨文將於10月喺紅館開騷。

阿Lam與沙麗自1998年同台演唱會後，跨越廿七年時空再度合體開唱！

阿Lam與沙麗自1998年同台演唱會後，跨越廿七年時空再度合體開唱！這場名為「白頭到老」的演唱會，足以讓樂迷激動和回味。它，不僅是一場音樂饗宴，更是兩位殿堂級歌手獻給時代的誠意之作。回饋樂迷多年來的愛，由青春到白頭，經歷過高山低谷，人生美好的時光都與樂迷走過，阿Lam與沙麗以歌聲溫暖大家，與樂迷一起變老，一起變好！

問到二人怎麼看「白頭到老」這個演唱會主題？沙麗第一時間望住阿Lam，說：「『白頭到老』這個是他的主意，我們有一個朋友，說我們兩個應該要有一個slogan代表我們。第二天早上，阿Lam就過來碰我的肩膀，說起床就想到『白頭到老』！第一，現在都沒有多少人上台唱歌，還要是一對，兩個頭都白了，所以這個很貼切！不過，我覺得不只是說我們兩個『白頭到老』，我們唱了這麼多年，觀眾是跟着我們一起長大，但沒想到在這個時候會有小觀眾來找我們，所以我們覺得很幸福，白頭到老可以牽涉很多人和很多事情。」她續說：「阿Lam和我真的很興奮可以在舞台上再次見到多年來支持我們的粉絲，十月我們就要見面啦，真的等不切！真的希望可以跟大家渡過一段美好的時光、玩得開心。」

好恩愛。

演唱會主題「白頭到老」。

【影海報舒服最緊要】

日前，阿Lam與沙麗為演唱會拍攝海報，兩位完全沒有巨星架子，自備衣服到場，沙麗說：「我們穿來穿去都是同一類的衣服，那天我們一起去買衣服就亂拿了一些最舒服的衣服，在這個年紀甚麼都不管，一定要舒服、要自己開心！我們最自然的就是穿牛仔褲，這個show屬於我們，呈現出最真的我！」演唱會海報，不用華麗輝煌，反而貼近大自然，簡單而有feel，更加搶眼！二人簡單聽攝影師講解拍攝模式，沙麗又講出心中想拍出的感覺，很快便進入拍攝狀態！阿Lam與沙麗自然得來又真情流露，舉手投足充滿着默契，很快便完成拍攝。

【沙麗最喜歡自然】

沙麗喜歡自然，而且很有主見，她說：「我一向都有主見，但如果別人的意見是好的，我覺得適合是會接受的。」沙麗坦率直接，是她的吸引之處。對於阿Lam來說，拍照是挺辛苦的，他說：「記得我小時候還不夠十歲，我已經不喜歡拍照了。」聽到阿Lam這樣說，沙麗在旁作出平衡，「今天的攝影師很好，這個分別很大，因為攝影師讓我們感到很舒服，還有她的燈光師打得很好。」除此之外，拍攝當日沙麗還為在場幫手的工作人員準備了下午茶，非常窩心！

演唱會主題「白頭到老」。