Locksmiths搵黃又南開金口合唱新歌　重現經典歌《簡單而隆重》

樂隊Locksmiths開鎖佬近日推出新歌《二十婚》，為宣傳新歌，Locksmiths進行一連串的Collab企劃，今次企劃竟然找來近年少有參與音樂項目的藝人黃又南合作，難怪班開鎖佬興奮到飛起！

樂隊Locksmiths開鎖佬近日推出新歌《二十婚》，為宣傳新歌，Locksmiths進行一連串的Collab企劃，今次企劃竟然找來近年少有參與音樂項目的藝人黃又南合作，難怪班開鎖佬興奮到飛起！

今次合作契機要追溯到2004年，Shine的音樂作品《簡單而隆重》正正是今次《二十婚》填詞人少爺占的靈感來源。開鎖佬成員自爆，「今次專登用《二十婚》對應番《簡單而隆重》嘅浪漫感覺，希望同樂迷一齊重温青春回憶。」提到如何打動又南出山，開鎖佬即時變身小fans，「我哋有成員係睇晒又南前輩啲電影㗎！」再加上原來經理人跟又南經理人份屬好友，才成功打動又南。開鎖佬又說：「事前都俾咗我哋首歌《二十婚》同歌曲背後嘅故事又南前輩聽，加上又南前輩都好照顧同鼓勵新人，所以好快就成事。」

合作契機要追溯到2004年，Shine的音樂作品《簡單而隆重》正正是今次《二十婚》填詞人少爺占的靈感來源。開鎖佬成員自爆，「今次專登用《二十婚》對應番《簡單而隆重》嘅浪漫感覺，希望同樂迷一齊重温青春回憶。」

提到如何打動又南出山，開鎖佬即時變身小fans，「我哋有成員係睇晒又南前輩啲電影㗎！」再加上原來經理人跟又南經理人份屬好友，才成功打動又南。

自從開鎖佬每次推出新歌都玩Collab已成招牌動作，這次連又南都成功「解鎖」，不少網民乘機群起留言「幾時到關智斌？」開鎖佬笑着回應：「Kenny師兄絕對係喺我哋嘅合作bucket list入面，我哋每一次新歌嘅collab都會想搵一啲同新歌主題接近嘅歌去cover，例如上一首嘅旅行系列，以至去到今次《二十婚》嘅愛情系列。希望嚟緊再出歌都會可以邀請到Kenny師兄同我哋一齊玩同合唱佢嘅經典歌！」