楊千嬅新歌《Live MY Life》紀錄生活態度透露要在家準備好菜請客

（2025年7月16日）楊千嬅今年出道三十周年，於今天這個特別的日子，推出全新廣東歌《Live MY Life》，用音樂來表達當下的生活態度，以歌詞來紀錄這段充滿感恩的音樂歷程。隨著年齡增長，千嬅回顧自己過往的音樂，形容每粒音符對她來說都是重要的養分。 經過兩年「MY TREE OF LIVE」世巡，遊歷各地後吸收了很多對演出和人生的感悟，舞台上與歌迷的互動，所以很想在今年策劃一個新專輯，作為回禮，送給一直支持她的歌迷和朋友，而《Live MY Life》正是三十周年感謝禮的頭炮。

踏入音樂行業的第三十個年頭，千嬅心中充滿感激。她相信在這個充滿挑戰的年代，音樂仍具有治癒的力量。《Live MY Life》不僅是新歌名，也紀錄了她現在的生活態度，從過去走到現在，意識到最大的成就，就是勇敢做自己，勇敢地去追夢，不再只是追求成就的重量，而是理解人生由加數到減數的生活概念，在過山車般的人生經歷中得到了豐富的情緒價值，就好像歌詞所寫，「時間會答覆我的所有」。

除此之外，更值得一提的是千嬅今次非常重視MV拍攝。千嬅感激歌迷對她的耐性，因為近數年都只是推出歌詞版或動畫版MV；這次機緣巧合地認識到林炳存導演，非常多謝他以獨特的美學視覺捕捉了千嬅內心深處的情感，為每個鏡頭都賦予了更深刻的意義，讓她感受到時間的流逝與成長，重拾初出道拍MV時的清澀感覺。

被問到今年是否會於香港舉辦演唱會，千嬅再次提到自己對紅館的情意結 ，她就是喜歡紅館的近距離，能加乘歌詞的感染力；更以煮餸作為比喻：「就好似係屋企請客一樣，即將就會係香港準備好一個米芝蓮等級嘅晚宴，以好酒好菜等大家見面，希望大家都可以有一個愉快盡興的音樂盛宴。」

最後，千嬅再次感謝歌迷支持，這是一個三十周年的感謝祭，期待與大家共享這份音樂的喜悅。希望每位歌迷都能在這首歌中感受到愛與連結，用誠懇的方式生活，勇敢追尋自己的生活，聆聽內心的自己，誠實面對自己，擁抱每一個當下。