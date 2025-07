楊千嬅新歌《Live MY Life》紀錄生活態度透露要在家準備好菜請客

(2025年7月16日)楊千嬅今年出道三十周年,於今天這個特別的日子,推出全新廣東歌《Live MY Life》,用音樂來表達當下的生活態度,以歌詞來紀錄這段充滿感恩的音樂歷程。隨著年齡增長,千嬅回顧自己過往的音樂,形容每粒音符對她來說都是重要的養分。 經過兩年「MY TREE OF LIVE」世巡,遊歷各地後吸收了很多對演出和人生的感悟,舞台上與歌迷的互動,所以很想在今年策劃一個新專輯,作為回禮,送給一直支持她的歌迷和朋友,而《Live MY Life》正是三十周年感謝禮的頭炮。

踏入音樂行業的第三十個年頭,千嬅心中充滿感激。她相信在這個充滿挑戰的年代,音樂仍具有治癒的力量。《Live MY Life》不僅是新歌名,也紀錄了她現在的生活態度,從過去走到現在,意識到最大的成就,就是勇敢做自己,勇敢地去追夢,不再只是追求成就的重量,而是理解人生由加數到減數的生活概念,在過山車般的人生經歷中得到了豐富的情緒價值,就好像歌詞所寫,「時間會答覆我的所有」。

除此之外,更值得一提的是千嬅今次非常重視MV拍攝。千嬅感激歌迷對她的耐性,因為近數年都只是推出歌詞版或動畫版MV;這次機緣巧合地認識到林炳存導演,非常多謝他以獨特的美學視覺捕捉了千嬅內心深處的情感,為每個鏡頭都賦予了更深刻的意義,讓她感受到時間的流逝與成長,重拾初出道拍MV時的清澀感覺。

被問到今年是否會於香港舉辦演唱會,千嬅再次提到自己對紅館的情意結 ,她就是喜歡紅館的近距離,能加乘歌詞的感染力;更以煮餸作為比喻:「就好似係屋企請客一樣,即將就會係香港準備好一個米芝蓮等級嘅晚宴,以好酒好菜等大家見面,希望大家都可以有一個愉快盡興的音樂盛宴。」

最後,千嬅再次感謝歌迷支持,這是一個三十周年的感謝祭,期待與大家共享這份音樂的喜悅。希望每位歌迷都能在這首歌中感受到愛與連結,用誠懇的方式生活,勇敢追尋自己的生活,聆聽內心的自己,誠實面對自己,擁抱每一個當下。