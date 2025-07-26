陳慧琳因一事喊到花面貓　感激夏紹聲讓出檔期再打風玩Crossover

《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》昨晚（7月25日）迎來第八場演出，連日來陳慧琳K（Kelly）雖然多次感觸眼紅，尤其是感謝雷頌德Mark特意從英國帶同家人回來支持，但她一直努力控制情緒，以免影響演出。然而，昨晚演唱《最佳位置》時，當舞台天橋升起，Kelly突然發現當年正東唱片的一班舊同事坐在台下，終於忍不住淚水，哽咽道：「哎呀！啲舊同事，見到你哋又喊……冇你哋就冇呢隻歌，多謝晒！我哋一齊打拼返嚟……你哋突然出現，殺我一個措手不及（嗚咽）。」隨後全場觀眾大合唱，場面感人。

陳慧琳見到舊同事爆喊。

緊接《最佳位置》後是嘉賓環節，Kelly迅速抹去淚水，笑言要收拾心情，因為接下來登場的嘉賓將與她合唱一首自己非常喜愛的歌。音樂響起《囍帖街》，全場歡呼——原來嘉賓正是謝安琪（Kay）。兩人曾多次合作，Kay最難忘的是與Kelly在環球十週年演唱會上一起唱跳，她笑說：「嗰次我真係明白，唱跳係需要天份！Kelly好簡單就跳完唱完，我就跟得好辛苦。」

Kay更爆出多年前在一次節目錄影中，意外發現Kelly的廚藝天賦：「當時要煮海鮮，仲要處理隻蟹係好生猛，我哋要劏蟹。點知Kelly好熟手，仲教我點開邊！我當時好驚訝，同同事講『以為Kelly唔入廚房』，點知佢哋話：『你俾把刀佢，佢連成隻雞都識斬！』兩人從唱歌、跳舞到「煮飯仔」都合作過，Kelly即興提議：「不如我哋搵鍾珍開部戲，叫埋你老公，拍套笑片《殺夫記》，我劏雞咁叻，啱晒！」 笑爆全場！Kay繼而在Kelly換衫時，遊走兩邊唱出《3/8》。

謝安琪做嘉賓。

合唱《囍帖街》。

Kay爆Kelly識斬成隻雞。

謝安琪做嘉賓。

此外，因颱風影響，原定7月20日的場次延至27日舉行。為配合颱風主題，Kelly昨晚更特別獻唱《風眼》。她與Super band成員談到颱風時，透露當日一直盼望下午4點前改掛三號風球，可惜事與願違。Mark笑說：「通常演唱會改期，歌迷會鬧爆，但Kelly嘅fans反而好開心，因為原本買尾場飛嘅人，而家變成真尾場！」Kelly笑答：「天意呀！希望唔好再改期，多謝夏紹聲讓咗啲時間俾我哋！」 Mark、單立文與Joey Tang搞笑提議，若再受颱風影響，就來個《萬人空櫈結界演唱會》——夏紹聲唱《花花宇宙》，Kelly唱《空櫈》。Kelly即場模仿夏紹聲的磁性低音演繹《空櫈》，Joey Tang則以超低音唱《花花宇宙》。

因颱風影響，原定7月20日的場次延至27日舉行。

Mark、單立文與Joey Tang搞笑提議，若再受颱風影響，就來個《萬人空櫈結界演會》。

夏紹聲唱《花花宇宙》，Kelly唱《空櫈》有冇得諗？