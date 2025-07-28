陳慧琳被問蝦餃仔是否帶女友來看演唱會：同事個女嚟

陳慧琳（Kelly）在紅館舉行一連10場的《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》，昨日（27日）舉行尾場，一共有兩組嘉賓輪流現身，馮德倫打頭陣，之後就到草蜢，草蜢一出場就與Kelly勁歌熱舞，全場氣氛瞬間升溫。原來馮德倫因為颱風才延期離港，但馮德倫的出現竟然不是因為「畀面」Kelly，而是：「佢話佢約阿mark飲咖啡，點知阿mark就話叫佢嚟，好彩就係打風，咁佢先嚟到，唔係佢已經走咗㗎啦。」原來馮德倫是「畀面」好兄弟雷頌德。

陳慧琳（Kelly）在紅館舉行一連10場的《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》。(葉志明 攝)

草蜢一出場就與Kelly勁歌熱舞，全場氣氛瞬間升溫。(葉志明 攝)

草蜢一出場就與Kelly勁歌熱舞，全場氣氛瞬間升溫。(葉志明 攝)

陳慧琳（Kelly）在紅館舉行一連10場的《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》。(葉志明 攝)

陳慧琳（Kelly）在紅館舉行一連10場的《陳慧琳Season 2萬人結界演唱會》。(葉志明 攝)

原來馮德倫因為颱風才延期離港，但馮德倫的出現竟然不是因為「畀面」Kelly。(葉志明 攝)

Kelly完成10場演唱會後接受訪問提到身體剛癒的蔡一傑，她被問到蔡一傑剛癒就要在台上跳高強度的舞步。她直指蔡一傑「好犀利」兼專業：「即係你病完之後，即刻操到咁實。」但會否害怕他身體承受不到時，Kelly直指：「我心裏面都係咁諗，但係我都唔敢咁講，我見到佢咁行，梗係由佢行落去。唔好出聲，因為我見到佢係得嘛。」她更問了林姍姍，蔡一傑是否真的能上舞台，最後得到林姍姍的回覆才安心。

Kelly完成10場演唱會後接受訪問提到身體剛癒的蔡一傑。(葉志明 攝)

Kelly直指蔡一傑「好犀利」兼專業。(葉志明 攝)

Kelly更問了林姍姍，蔡一傑是否真的能上舞台，最後得到林姍姍的回覆才安心。。(葉志明 攝)

Kelly更問了林姍姍，蔡一傑是否真的能上舞台，最後得到林姍姍的回覆才安心。。(葉志明 攝)

Kelly更問了林姍姍，蔡一傑是否真的能上舞台，最後得到林姍姍的回覆才安心。(葉志明 攝)

Kelly表示完騷後最想吃的是「辛辣麵」，因為要辦演唱會而戒吃了一段時間：「因為一練歌就唔可以食辣嘢，咁所以就諗住食辛辣麵。」除了戒辣外，連薯片陳慧琳都戒掉了，因為一吃就會「生痱滋」。

Kelly表示完騷後最想吃的是「辛辣麵」。(葉志明 攝)

說到颱風最大的影響，Kelly表示鄭伊健差點做不了嘉賓：「伊健本來佢有嘢做㗎，咁但係後尾就好彩改到機票。」她更沾沾自喜得到鄭伊健的「第一次」，原來是合唱《甘心替代你》，鄭伊健從未試過與其他人合唱。

Kelly表示鄭伊健差點做不了嘉賓。(葉志明 攝)

Kelly被問到「蝦餃仔」被拍到與一位女生去看媽媽演唱會，Kelly就指女生其實是「同事個女嚟」，並非「蝦餃仔」女朋友。至於「蝦餃仔」是否有女朋友，Kelly表示：「我呢個時候唔會咁傻講畀你哋聽㗎嘛，我返去畀人鏟㗎嘛，我唔亂咁講嘢你自己問佢啦。」雖然「蝦餃仔」只看了一場演唱會，但她透露兒子在家也會看她演唱會的片段，認真乖仔。但被問到老公的評分時，她笑指老公只給她97分，因為「7分假3分真」，但她就給自己100分。

Kelly就指同「蝦餃仔」去看演唱會的女生其實是「同事個女嚟」。(葉志明 攝)

Kelly就指同「蝦餃仔」去看演唱會的女生其實是「同事個女嚟」。(葉志明 攝)