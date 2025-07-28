專訪｜傳奇經理人Simon Fuller親解選秀標準　將香港文化帶往全球

在社交媒體及AI創作的雙重衝擊下，全球樂壇正以每秒300小時新歌上架的速度瘋狂擴張，00後世代正在改寫「成名法則」。這股造星海嘯中，國際金牌經理人Simon Fuller打造的跨國偶像聯盟Now United帶來耳目一新的感覺。今次Simon Fuller與香港賽馬會合作，將Now United帶來香港之餘，同時展開香港區成員選拔活動，為本地年輕人才提供一次在世界舞台上發光發熱的機會。接受《香港01》訪問時，Simon親自講解選秀標準。



撰文：關穎賢

攝影：葉志明



香港賽馬會 於今年5月12日宣佈其發展成為全球體育娛樂品牌的目標，以展現香港國際交流及旅遊之都的地位，進一步為社會創造更大價值。馬會與由娛樂界傳奇人物 Simon Fuller 領導的 XIX Entertainment (XIX) 攜手展開首個合作項目。

馬會與Simon合作將全球首個由眾多不同地區成員組成的國際流行音樂組合Now United帶到香港，並啟動香港區成員選拔活動，為本地年輕人才提供一次在世界舞台上發光發熱的機會。

作為國際金牌經理人，獨到慧眼的Simon Fuller打造過Spice Girls、真人騷綜藝節目《一夜成名》（American Idol），今次與馬會合作為Now United物色香港成員，問到為何鍾情香港，他認為香港有種溫柔的爆發力，更認為新世代的年輕偶像不必完美，但要能令大家記著樂觀的正能量。不同於《一夜成名》海選時的萬人空巷，Simon這次的選拔標準相當「反傳統」：「我們不需要天才，Now United成員應該像你家隔壁的男孩女孩，但擁有讓人過目不忘的溫暖特質，在這個充滿負能量的時代，簡單真誠反而最珍貴。」

Simon Fuller打造過Spice Girls、真人騷綜藝節目《一夜成名》（American Idol），是國際金牌經理人。（葉志明攝）

Simon今次與馬會合作為Now United物色香港成員。（葉志明攝）

了解到年輕人的心態，Simon直言成為偶像不必要完美，但要能散發積極、樂觀、向上的氣息，以溫柔的方式成為年輕人的榜樣，「我們會幫助年輕人建立安全感，他們可能在學校很自信，但面對陌生環境會怯場。你不必自帶光芒，只需擁有潛質，我們來幫你綻放。Now United沒有硬性規則，唯一的規矩是：做真實的自己，享受才華帶來的快樂，而我們鼓勵成員自由表達。」至於為何挑選香港作為新成員招募地，Simon直言答案很簡單：「中國太重要了，香港作為國際都市，既有中國根基又聯通世界。我熟悉這裡的氣息，更渴望找到能代表『香港中國』特質的年輕人。」他續指香港本身就是東西方文化的完美橋樑，合適的成員能讓世界看到青春熱情可以來自任何地方。

Simon直言成為偶像不必要完美，但要能散發積極、樂觀、向上的氣息，以溫柔的方式成為年輕人的榜樣。(葉志明攝）

Simon指香港本身就是東西方文化的完美橋樑，合適的成員能讓世界看到青春熱情可以來自任何地方。（葉志明攝）

入行40年，Simon一直沒有放棄培育新星，經過那麼多年，發掘新人最令他興奮的是見證夢想的原始模樣，還有年輕人那種「覺得自己注定不凡」的衝動，無論現實與否都令人動容，「我17歲就當星探，為他們實現夢想彷彿也是我的宿命。（這也是您的夢想嗎？）當然！音樂和娛樂的本質是創造快樂，這永遠讓我熱血沸騰。 」談到科技與人性的博弈，Simon認為娛樂業正在經歷技術革命，「當AI能模仿95%的歌手時，剩下的5%人性就是區分料理鹹淡的鹽——微量卻決定風味。我堅信技術愈發達，人性越珍貴。現在的年輕人面臨『選擇過剩』的困惑，而我要幫他們找到技術無法複製的火花。這是我的超能力，我亦相信人類擁有這種獨特的超能力。」