Lokman新歌宣傳意外聯想到阿Mo　「經過今次各方敏感度都提升」

MIRROR隊長楊樂文（Lokman），上星期宣布將推出新歌《FLY》，而在本月21日，新歌宣傳圖曝光意外地惹起爭議，Lokman疑似跳上半空頂著發光舞台的畫面，令不少網民聯想到3年前MIRROR演唱會的墮屏意外，立即引發公關災難，而團隊亦立即押後歌曲上架日子，不過網上已掀起一輪狠批。事發近一星期，Lokman今日（29/7）見傳媒宣傳新歌，並就事件主動回應。

Lokman今日（29/7）見傳媒宣傳新歌《Fly》，並就事件主動回應。（葉志明 攝）

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本月21日，Lokman新歌《Fly》宣傳圖曝光意外地惹起爭議，Lokman疑似跳上半空頂著發光舞台的畫面，令不少網民聯想到3年前MIRROR演唱會的墮屏意外。（網上圖片）

Lokman︰令大家唔開心並非創作原意

歌曲未派台先派嬲，必然是令Lokman始料不及。新歌《Fly》，原本是帶出珍惜自己的Me Time，有種自由自在地飛的感覺，可惜未起飛先受重挫。Lokman︰「都始料不及，本身首歌、封面及MV都就住Fly這個主題出發。如果再有下次就小心啲，敏感啲，諗多啲周圍發生緊咩事。」事件急速發酵，歌曲推出日子亦告延遲，可有擔心過首歌會有不見天日的可能？「冇擔心首歌出唔到，團隊都想盡辦法，盡量令首歌順利出世，唔好等佢喺呢個世界消失。見到大家反應，都推遲推出，審視下當時是否最好Timing，最重要唔好心急。」

Lokman詳細解釋新曲的構思，希望減少大家的誤會。（葉志明 攝）

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歌曲延遲到31/7，連同MV正式派台上架，據Lokman所知，MV的畫面未有需要修改和刪剪。而細心留意封面原圖，設計上是將正在做倒豎蔥的Lokman，整個人倒轉呈現，問到本身是想表達甚麼時，Lokman都深思一會︰「其實嗰張圖……你問我呢，其實我唔係好鍾意去解釋個作品構思，講得厲害點，藝術呢回事，如果講得太死實實，會令人冇空間去感受。至於係咪專登咁設計，我想大家只係想脫離框框，去試新嘢，所以大膽咗。」 Lokman希望透過今次事件，團隊之後會提高敏感度，「始終令到大家唔開心並非創作原意，之後會小心啲，顧及大家感受。」

向來態度積極的Lokman，努力為事件拆彈。（葉志明 攝）

希望阿Mo康復路上會更加好

事件另一爭議位是公司以冷處理方式處理事件，未有即時回應，只是將貼文下架及推遲歌曲推出日子，未有立即回應。Lokman︰「要講番點解會遲咗處理，因為大家都正在處理，大家都冇想過坊間反應咁大，都想用一個各方都舒服嘅處境去完成呢件事，所以大家腦袋都有點混亂，延遲了公布。我想經過今次，各方的敏感度都提升不少，亦希望大家的效率都會提高，經一事長一智，希望大家各有成長。（會希望公司下次幫手講兩句？）不同情況有不同處理方法。」而提到阿Mo最近都有一張做了效果的正面近照亮相，Lokman表示一直有留意對方的康復情況︰「每次更新情況我都有睇，希望佢喺康復路上會更加好，距離好番愈嚟愈近。」

阿Mo最近都有一張做了效果的正面近照亮相，見到頸上有開孔手術。（網上圖片）

雖然事件影響歌曲宣傳，但Lokman坦言沒有因此而影響心情。「有討論係好事，如果是雙向的更加好，大家可以去表達自己意見，去接受，感受大家的睇法。」除此之外，網上更出現了一個新hashtag#自己隊長自己撐，不少粉絲都說平時Lokman幫隊友解圍，今次隊長出事，一定要撐番佢！Lokman︰「好溫馨好溫暖呀，冇諗過咁多人喺深深處咁支持我。我平時跟大家接觸不多，藉住呢個機會大家浮晒出嚟，我都出其不異，冇諗過咁熱情。」