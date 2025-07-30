杜德偉慶祝出道40年　10月紅館開騷︰上次個唱已經10年前

今年剛好出道40年的杜德偉，今日（30/7）宣布將於10月18、19日再踏入闊別10年的香港紅磡體育館，舉行兩場香港限定版《杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站》。這次是繼在中國內地、澳門、新加坡、馬來西亞、台北、美洲等10多站開唱，時隔兩年、世界巡迴演唱會終於回歸香港。

今年是杜德偉入行40年，今日（30/7）宣布將於10月18、19日再踏入闊別10年的香港紅磡體育館舉行演唱會。（大會提供）

闊別紅館舞台10年的Alex坦言紅館是香港歌手指標性場地，所以每一次在紅館開唱，都有一種榮幸的感覺，他期待的說：「我上一次在紅館舉行個唱已經是10年前了，加上今年又是我入行40週年，特別具雙重意義，所以已經跟我製作團隊構思不一樣感覺的舞台演出。」此外，Alex亦展開連串的體能鍛練，努力keep fit為個唱備戰，到時以最佳狀會fans。

而為了配合今次香港站舞台表演，近日Alex更推出了一首具80年代feel的新歌《黑日》現場版，到時在舞台上與大家分享衝破黑日的勁度演出。此外，忙個不停的Alex於月底分別在美國Reno、L.A舉行兩場巡唱，為10月香港演出先作熱身。

這次是繼在中國內地、澳門、新加坡、馬來西亞、台北、美洲等10多站開唱，時隔兩年、世界巡迴演唱會終於回歸香港。（大會提供）

同樣地已有10年沒在美國開騷的Alex；因為時間有限，只能作兩場巡唱，連Fans Meeting都未及舉行，但他卻希望爭取空檔在當地尋覓些合適靚衫，到時在個唱中能派用場。他笑說：「說不定我在逛街的時候，說不定會有緣遇上Fans，到時大家Say個Hi ，此刻更來得珍貴。」

提到近日推出的新歌《黑日》現場版，Alex創作此曲的背後原因，別具意義。他有所領悟的說：「其實由我出道80年代至今，我一直對音樂有無限空間，但到了現在階段，我有一種停滯不前的感覺，所以《黑日》一曲的創作初衷是想黑暗中找尋光明，這曲有一個正面意義，我對這首曲的音樂性尤其喜歡；因為有一種返回80年代的感覺。」

近日推出的新歌《黑日》現場版做勢。（大會提供）

《黑日》這首現場版的拍攝概念，是Alex一直以來想實踐的內容畫面。視頻中的Alex隨著80年代的勁度音樂，配以型爆造型和雷射鏡視覺效果極具震撼力，他很滿意的說：「其實這首歌已於去年加入巡唱歌單中，今次我將總綵排片段和演唱會現場演出片段混剪，成為Live版，特意回饋歌迷。綵排時在沒有觀眾下拍攝，沒有壓力，很輕鬆，最後再360度將鏡頭轉向之前台上live演出的畫面，在台下觀眾一片歡呼聲下，成功結合了這首不一樣的現場感覺的MV。」