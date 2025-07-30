TWICE演唱會2025澳門站｜門票攻略+購票連結+座位表

【TWICE演唱會2025澳門站】韓國人氣女團TWICE 9位成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛、子瑜，即將帶著她們的《THIS IS FOR》世界巡迴演唱會，於2025年9月27日及28日，首度登陸澳門威尼斯人綜藝館！



TWICE演唱會2025澳門站👉🏻 購票攻略

(twicetagram@Instagram)

TWICE演唱會2025澳門站 | 詳情

演唱會日期：2025年9月27日及28日

演唱會地點：澳門威尼斯人綜藝館

門票價錢：待公布

優先購票：待公布

公開發售：待公布

TWICE演唱會2025澳門站👉🏻 購票攻略

TWICE演唱會2025澳門站 | 優先購票詳情

待公布

TWICE演唱會2025澳門站 | 座位表

待公布 (澳門威尼斯人綜藝館的座位表將於稍後公佈，請留意官方發布)

TWICE演唱會2025澳門站｜4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

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TWICE演唱會2025澳門站｜交通

澳門威尼斯人綜藝館的交通方式主要有以下幾種：免費穿梭巴士、公共巴士、輕軌、計程車、以及自駕和步行。

免費穿梭巴士：

澳門威尼斯人提供免費穿梭巴士，從關閘、機場、碼頭等地接送遊客，可以直接到達酒店。

公共巴士：

搭乘51A、71S、72、MT4路公交車，可到達新城大馬路/威尼斯人站。

輕軌：

乘坐輕軌到路氹西站，之後步行前往。

TWICE演唱會2025澳門站 | 歌單

雖然目前尚未公布TWICE演唱會澳門站的具體歌單，但ONCE們可以趁此機會重溫TWICE歷年來膾炙人口的歌曲，包括：《CHEER UP》、《TT》、《Alcohol-Free》、《KNOCK KNOCK》、《SET ME FREE》、《ONE SPARK》等。

澳門酒店推介【1】澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

澳門安達仕酒店（Andaz Macau）2023年9月開幕的新酒店，是澳門銀河綜合渡假城的其中一部分。房間空間寬敞之餘更配有浴缸，部分客房的浴缸更可望向城景，寫意萬分！而房間更引入了霧化玻璃，只要輕觸一鍵，浴室玻璃會隨即由透明化為白色，科技感十足。

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澳門安達仕酒店（Andaz Macau）

房價：人均HK$446起（標準客房（大床））

地址：澳門路氹城「澳門銀河」綜合度假城

交通：氹仔碼頭乘坐澳門銀河免費巴士再轉乘穿梭巴士

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澳門酒店推介【2】倫敦人御園（Londoner Court）

倫敦人御園（Londoner Court）於2023年開幕，坐落於澳門倫敦人，鄰近地標景點及購物中心，地理位置優越。酒店共有368間奢華套房，提供英國皇室般的尊貴宅邸體驗，以及專屬御管家團隊的個性化服務，配備奢華浴室、完備的廚房、大面積客廳等。酒店另設有室外游泳池、健身室、兒童遊樂場、豪華轎車來回接送、2間餐廳等設施及服務。

倫敦人御園（Londoner Court）

房價：人均HK$11,085起（梅費爾套房；包早餐及專屬全日通行禮遇）

地址：澳門路氹澳門路氹連貫公路澳門倫敦人

交通：路氹東站步行12分鐘

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澳門酒店推介【3】澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）於2015年開幕，位於澳門銀河綜合度假城內，鄰近銀河綜藝館、澳門teamLab超自然空間、官也街等景點。酒店共有233間套房，房間內配備圓形奢華大浴缸、宮廷風客廳及臥室，空間十分寬敞。酒店另設室外游泳池、健身室、餐廳及酒吧等設施。

澳門麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carlton, Macau）

房價：人均HK$2,673起（卡爾頓套房）

地址：澳門路氹望德聖母灣大馬路「澳門銀河」綜合度假城

交通：排角站步行11分鐘

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