Henry Moodie重臨香港開騷　驚喜曝光新歌預告新專輯蓄勢待發

現年21歲的英國創作歌手Henry Moodie憑一首《drunk text》爆紅,更躍升為新一代emo代表。繼2023年底初次來港宣傳後,相隔不足兩年即來港開騷,Henry日前在東蒲胡李名靜體育館舉行首次香港演唱會,門票一推出便迅速售罄。

Henry Moodie憑一首《drunk text》爆紅。(IG圖片)

Henry日前在東蒲胡李名靜體育館舉行首次香港演唱會,門票一推出便迅速售罄。(IG圖片)

Henry Moodie今年的亞洲巡演分別踏足吉隆坡、曼谷、上海、首爾、台北,香港及東京。他趁一天空檔遊覧香港,選擇了到海洋公園與新生熊貓加加及得得見面。他形容熊貓毛茸茸,很可愛,成為他此次香港行的一大亮點。他又憶述2023年亞洲宣傳,第一個踏足的城市便是香港,所以香港一直在他心中有特別的位置,今次有空希望能去遠足,參觀香港的大自然。

Henry唱出多首歌曲,包括《indigo》、《bad emotions》、最近的主打歌《comedown》等。

近距離與粉絲接觸。

演唱會當晚首先由同為英國歌手的Reece Bibby為暖場嘉賓,其後Henry現身以《you were there for me》開場,唱出多首個人作品例如《indigo》、《bad emotions》、最近的主打歌《comedown》等。他又翻唱了他喜愛的歌曲例如Adele的《Someone Like You》和Billie Eilish的《Birds of a Feather》,並首先披露他即將在星期五推出的新歌《sunday morning》。去到演唱會尾聲,他唱出《pick up the phone》並指揮會場左右兩邊的歌迷以歌聲對戰,將氣氛推到頂點。

Henry與張天穎一同演繹《drunk text》。

到了最後一首歌,Henry宣佈將邀請本地歌手Jaime 張天穎與他一同演繹《drunk text》,他見歌迷意猶未盡,便再次發動現場大合唱《drunk text》為演唱會劃上完美句號。Henry於演唱會中宣佈自己將於本年內推出新專輯,而在演唱會中首先披露的新單曲《sunday morning》亦將於星期五在各大串流平台推出。