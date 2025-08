陳奕迅演唱會紀錄片澳門舉行首映　落台與觀眾一齊睇引起哄動

陳奕迅(Eason)籌備多時的演唱會紀錄片 —— 陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》今天(5日)在澳門舉行首映。今日香港、澳門也有宣布「黑雨」,但無阻對欣賞這部紀錄片電影的觀眾熱情,依舊座無虛席。

開場前Eason先出來跟觀眾打招呼,他說,「哈哈,不太習慣,平日上台不是穿這些衣服,還戴著pass,這裡很嚴謹啊⋯⋯哈哈!希望你們好好享受這個旅程,我只知道紀錄片花了很長時間剪輯,拍下了很多片段,我都還沒有看過最終版本,他們花了很多心機修改剪輯。我也很期待,讓好奇的你們,看看這個演唱會背後,所有工作人員跟我一起的經歷,謝謝你們今天到來。」

當司儀宣布,Eason 等一下會跟我們一起坐在觀眾席上看,觀眾馬上瘋狂起哄 ,全部站立拍手歡呼,直到他抵達觀眾席座位, Eason也特別繞場一圈,跟四方八面來支持的觀眾打招呼,才回到自己座位,讓現場興奮開心無比。

這部歷時7年,橫跨全球180多場巡迴演出的珍貴影像《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》,不僅記錄了一場音樂盛宴的誕生,更赤裸呈現了陳奕迅在光環背後,與壓力、恐懼、焦慮搏鬥的真實心路歷程。紀錄片沒有華麗說教,Eason只是以血肉之軀,用幾年演唱會時間,驗證一堂生命課 —— 恐懼與夢想並非對立,而是並存。在認清無常後,我們仍能選擇珍惜每一個呼吸的當下,無懼前行。

