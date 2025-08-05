陳奕迅演唱會紀錄片澳門舉行首映　落台與觀眾一齊睇引起哄動

陳奕迅（Eason）籌備多時的演唱會紀錄片 —— 陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》今天（5日）在澳門舉行首映。今日香港、澳門也有宣布「黑雨」，但無阻對欣賞這部紀錄片電影的觀眾熱情，依舊座無虛席。

開場前Eason先出來跟觀眾打招呼，他說，「哈哈，不太習慣，平日上台不是穿這些衣服，還戴著pass，這裡很嚴謹啊⋯⋯哈哈！希望你們好好享受這個旅程，我只知道紀錄片花了很長時間剪輯，拍下了很多片段，我都還沒有看過最終版本，他們花了很多心機修改剪輯。我也很期待，讓好奇的你們，看看這個演唱會背後，所有工作人員跟我一起的經歷，謝謝你們今天到來。」

開場前Eason先出來跟觀眾打招呼。

Eason表現得相當興奮。

陳奕迅籌備多時的演唱會紀錄片 —— 陳奕迅《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》今天（5日）在澳門舉行首映。

當司儀宣布，Eason 等一下會跟我們一起坐在觀眾席上看，觀眾馬上瘋狂起哄 ，全部站立拍手歡呼，直到他抵達觀眾席座位， Eason也特別繞場一圈，跟四方八面來支持的觀眾打招呼，才回到自己座位，讓現場興奮開心無比。

這部歷時7年，橫跨全球180多場巡迴演出的珍貴影像《FEAR and DREAMS: NOW is the only reality》，不僅記錄了一場音樂盛宴的誕生，更赤裸呈現了陳奕迅在光環背後，與壓力、恐懼、焦慮搏鬥的真實心路歷程。紀錄片沒有華麗說教，Eason只是以血肉之軀，用幾年演唱會時間，驗證一堂生命課 —— 恐懼與夢想並非對立，而是並存。在認清無常後，我們仍能選擇珍惜每一個呼吸的當下，無懼前行。

Eason也特別繞場一圈。

當司儀宣布，Eason 等一下會跟我們一起坐在觀眾席上看，觀眾馬上瘋狂起哄。